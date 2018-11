Domenica In | Elena Santarelli e il drammatico sfogo | ' Il tumore di mio figlio | ecco

Domenica In Elena Santarelli parla della malattia del figlio : Elena Saantarelli è stata ospite a “Domenica in” «Giacomo sta bene, ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite. Il suo modo di reagire è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. Ma è un percorso abbastanza lungo». Ospite di Mara Venier ha parlato della malattia del figlio Giacomo, alle prese con la cura contro il cancro. «Continua ad andare a scuola e continuo a metterlo in castigo. Tutto è rimasto come prima. Giacomo va in ...

Nella puntata di ieri di Domenica In ha fatto la sua comparsa Elena Santarelli, da poco tempo opinionista del programma Italia Sì di Marco Liorni al fianco di Rita Dalla Chiesa e Platinette, ma che sta facendo parlare molto di sé per il coraggio con il quale affronta la malattia del figlio Giacomo, colpito da un tumore.Ha esordito l'ex isolana: Giacomo sta bene, ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite.Il suo modo di reagire è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. Ma è un percorso abbastanza lungo.

Elena Santarelli ospite del salotto di Mara Venier e testimonial della recerca contro il cancro racconta con forza la sua battaglia per contrastare la malattia che ha colpito il figlio Giacomo. "Delle volte provo a sfogarmi e le persone cercano di trovarmi una soluzione, ma io vorrei solo uno sfogo, se esistesse una soluzione la troverei perche sono molto ingegnosa" "I primi giorni ero un fiume di lacrime e davanti a mio figlio cercavo di non piangere"

