Dombrovskis - manovra va corretta : ANSA, - BRUXELLES, 6 NOV - La correzione della manovra italiana dovrà essere "considerevole": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Numericamente l'Italia avrebbe ...

Ue - Dombrovskis : 'Serve una correzione considerevole alla Manovra italiana' : "La Ue è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo, c'è qualche margine, ma val la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole ...

Dombrovskis : 'Da Manovra Italia danni per tutti i Paesi Ue' : "Nel 2017 il debito Italiano - ha ricordato - ha rappresentato un peso medio di 37mila euro per abitante, pari al secondo debito più alto nell'Ue, uno dei più alti al mondo".

«Dalla manovra danni per tutti - ma Tria è interlocutore credibile» : la conferenza di Dombrovskis e Moscovici Live : Le parole del commissario per gli Affari Economici dopo l’analisi dei conti e del Def inviato da Palazzo Chigi

Manovra - la prima prova di Tria in Ue : “Tranquilli - il debito scenderà”. Dombrovskis : “Il Def per ora non rispetta regole” : “Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra” assicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria entrando al vertice dell’Eurogruppo, la riunione di tutti i ministri delle Finanze della zona euro. Anzi, ha aggiunto Tria: i partner europei a stare “tranquilli” perché il “il rapporto debito/Pil scenderà” nel 2019 che è il vero fardello dell’economia italiana ...

