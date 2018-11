Dombrovskis | Cambi sostanziali E lo spread rivede quota 300

Dombrovskis : se manovra Italia non cambia pronti a procedura : Roma, 6 nov., askanews, - Se il piano di Bilancio dell' Italia 'non cambia sse materialmente dovremo riconsiderare le nostre conclusioni sulla procedura per deficit eccessivo', ha avvertito il ...

Manovra : Dombrovskis - se l'Italia non la cambia possibile procedura per deficit eccessivo : Se il governo non modificherà il documento programmatico di bilancio per rispettare le regole europee, la Commissione potrebbe aprire una procedura per deficit eccessivo per violazione della regola ...