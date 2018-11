Dogo argentino | carattere e prezzo

ideegreen

: Dogo argentino carattere e informazioni sulla razza canina - bepuppy : Dogo argentino carattere e informazioni sulla razza canina - aldanaleal5 : @ElShowDeJota Dogo argentino - Dogobiancomanto : ALLEVAMENTO DOGO ARGENTINO DOGODELBIANCOMANTO: -

(Di martedì 6 novembre 2018)significa coraggio, significa cane non semplice ma potente e potentemente affettuoso, sì, anche con i bambini.E, precisiamo subito, è doveroso: se ilfaceva parte di quelle elencate nella lista delle razze canine pericolose, non lo è più da marzo 2009. Se proprio vogliamo “incasellare” quello che è invece un cane indipendente e che non si lascia certo etichettare, come il, possiamo inserirlo, come da classificazione F.C.I., nel gruppo 2 , assieme a cani di tipo pinscher, schnauzer, molossoidi e cani bovari svizzeri. (altro…)Idee Green.