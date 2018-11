Dl sicurezza | il governo ha posto la fiducia al Senato | M5s avverte la Lega

Decreto sicurezza - il governo chiede la fiducia. M5S avverte : “Lealtà sulla prescrizione o salta” : Nel pomeriggio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha annunciato che sul maxiemendamento sostitutivo del testo del Decreto Sicurezza sarà posta la fiducia. Il voto è previsto domattina, a partire dalle 9.30. La questione di fiducia è stata posta sostanzialmente per neutralizzare la fronda dei cosiddetti dissidenti pentastellati.Continua a leggere

Dl sicurezza - il governo chiede la fiducia. Ma il M5s ricatta : "Lealtà su prescrizione o decreto a rischio" : Il governo va in tilt sulla prescrizione. Mentre continua ad essere rimandato il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per sciogliere i nodi sul disegno di legge sull'anti corruzione, i capi del Movimento 5 Stelle ricordano che il decreto sicurezza, fortemente voluto dal leader leghista, deve passare ancora al vaglio della Camera. "Se non ci sarà lealtà sulla prescrizione - dicono all'Adnkronos ...

Dl sicurezza - Fraccaro : “Governo intende porre questione di fiducia sul maxiemendamento” : Dopo le tensioni nel gruppo M5s e lo stallo al Senato, tra gli attacchi delle opposizioni per i continui rinvii, il governo ha annunciato di voler porre la fiducia sul maxiemendamento al Decreto Sicurezza. Ad annunciarlo il ministro per i Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, prendendo la parola in Aula a Palazzo Madama. “Il governo presenta un emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto, sul quale, previa ...

Dl sicurezza - governo ha posto fiducia : 17.28 Il governo ha posto la questione di fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto Sicurezza. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fraccaro, intervenendo in Aula a Palazzo Madama. La richiesta del governo è arrivata dopo il parere positivo di ammissibilità della presidenza del Senato, così come previsto dal nuovo regolamento del Senato.

Dl sicurezza e prescrizione - il governo in stallo totale : così si è fermato tutto : Lo scontro nella maggioranza è riassunto candidamente dal capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli: "Come possiamo pretendere che i cittadini si sentano sicuri e abbiano fiducia nella Giustizia - si chiede - se introduciamo pene più severe con il decreto sicurezza senza garantire anche la certezza di queste pene?". Tradotto: la Lega ceda sulla prescrizione o il dl sicurezza è a rischio.Inutile negare che lo scontro tra colleghi di governo ...