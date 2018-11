Dl sicurezza : governo chiede la fiducia - domani il voto in Senato - : Dopo il parere positivo della presidenza di Palazzo Madama sul maxiemendamento interamente sostitutivo del dl, il ministro per i Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro ha posto la questione di ...

Decreto sicurezza - il governo pone la fiducia. "Ma prima l'ok del cdm" : Come previsto , il governo pone la fiducia sul Decreto Salvini in materia di sicurezza e immigrazione . Il voto però, precisa il leghista Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ci sarà ...

Dl sicurezza - Fraccaro : “Governo intende porre questione di fiducia sul maxiemendamento” : Dopo le tensioni nel gruppo M5s e lo stallo al Senato, tra gli attacchi delle opposizioni per i continui rinvii, il governo ha annunciato di voler porre la fiducia sul maxiemendamento al Decreto Sicurezza. Ad annunciarlo il ministro per i Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, prendendo la parola in Aula a Palazzo Madama. “Il governo presenta un emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto, sul quale, previa ...

Dl sicurezza - governo ha posto fiducia : 17.28 Il governo ha posto la questione di fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto Sicurezza. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fraccaro, intervenendo in Aula a Palazzo Madama. La richiesta del governo è arrivata dopo il parere positivo di ammissibilità della presidenza del Senato, così come previsto dal nuovo regolamento del Senato.

Decreto sicurezza : il governo chiede la fiducia : Il governo porrà la questione di fiducia sul maxi-emendamento al dl sicurezza. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, prendendo la parola in Aula a Palazzo Madama.

Dl sicurezza - il governo chiede la fiducia : Il governo porrà la questione di fiducia sul maxi-emendamento al dl sicurezza. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, prendendo la parola in Aula a Palazzo Madama.

Dl sicurezza - governo annuncia fiducia : 17.00 Il governo intende porre la questione di fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto Sicurezza. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fraccaro, intervenendo in Aula a Palazzo Madama. Il ministro ha spiegato che si attende comunque l'autorizzazione del Consiglio dei ministri. La seduta del Senato è stata quindi sospesa.

Il governo ha posto fiducia su dl sicurezza al Senato : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto nell'aula del Senato la fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione in legge del decreto sicurezza.

Dl sicurezza e prescrizione - il governo in stallo totale : così si è fermato tutto : Lo scontro nella maggioranza è riassunto candidamente dal capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli: "Come possiamo pretendere che i cittadini si sentano sicuri e abbiano fiducia nella Giustizia - si chiede - se introduciamo pene più severe con il decreto sicurezza senza garantire anche la certezza di queste pene?". Tradotto: la Lega ceda sulla prescrizione o il dl sicurezza è a rischio.Inutile negare che lo scontro tra colleghi di governo ...

Decreto sicurezza - il governo mette in pausa i lavori al Senato. L’ombra della “trattativa” M5s-Lega sulla prescrizione : In mattinata il ministro dell’Interno Matteo Salvini prevedeva che il Decreto Sicurezza fosse destinato a passare oggi. Per il momento, però, l’approvazione del provvedimento si sposta un altro po’. Le voci sulla possibile decisione di porre la fiducia al Senato per il momento sono cadute nel nulla così come sembra vana, al momento, la preparazione del maxi-emendamento che dovrebbe accelerare il via libera dell’Aula. ...

Decreto sicurezza - Fattori (M5s) : “Su voto fiducia uscirò dall’Aula - governo rispetti i programmi” : Durante il voto di fiducia posto sul Decreto sicurezza, la senatrice 'dissidente' del M5s, Elena Fattori, lascerà l'Aula: ad annunciarlo è lei stessa in un'intervista a Fanpage.it, sottolineando che un caso del genere "non si deve più verificare, non è una esperienza che va replicata". "Il governo - accusa - dovrebbe rispettare i programmi, sicuramente c’è un Decreto che segna un cambio di modalità non condivisibile".Continua a leggere

Prescrizione e dl sicurezza : i nodi che spaccano il governo : Passato lo scoglio manovra e in attesa di capire come verranno declinate le proposte economiche del governo, Lega e Movimento 5 Stelle devono fare i conti con le divergenze in Parlamento su altri due fronti: il decreto sicurezza - considerato troppo "di destra" da alcuni ribelli pentastellati - e la riforma della Prescrizione fortemente voluta dal ministro Bonafede e contestata dal Carroccio.Uno scontro per ora solo a distanza, dal momento che i ...

Dl sicurezza - Marcucci : 'Questo governo calpesta i diritti del Parlamento' : LaPresse, Il governo verso la fiducia al decreto Sicurezza in discussione al Senato. Le opposizioni sul piede di guerra: 'M5s e Lega calpestano i diritti del Parlamento', ha dichiarato il capogruppo ...

Dl sicurezza - governo lavora a maxiemendamento per avere la fiducia : Secondo quanto si apprende in ambienti della maggioranza, il governo starebbe preparando in queste ore un maxiemendamento al dl sicurezza, su cui martedì dovrebbe essere posta la fiducia al Senato, in ...