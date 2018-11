DISSESTO IDROGEOLOGICO | LA CAMPANIA TRA LE REGIONI PIÙ A RISCHIO

Crozza a che fuori tempo che fa : “DISSESTO idrogeologico? Risolviamolo. La natura non perdona e non condona” : Il dissesto idrogeologico al centro della copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1: “è questa la priorità al momento, ma le priorità nel nostro Paese cambiano più velocemente dei giudici di X Factor! Crolla un tetto in una scuola e la priorità diventa la sicurezza nelle scuole, crolla un ponte e la priorità non è più la scuola, ma i viadotti delle autostrade. Ma non potremmo scegliere una priorità qualsiasi ...

DISSESTO IDROGEOLOGICO - Crozza a Che fuori tempo che fa : “L’atto più concreto del governo? Un selfie di Salvini…” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al Dissesto idrogeologico: “Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il Dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos’è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere.” L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini ...

DISSESTO IDROGEOLOGICO e abusivismo edilizio - i casi nel Sud Italia - : Torrenti asfaltati o edificati, case costruite in zone ad alto rischio frana, da anni Sky TG24 denuncia casi di abusivismo edilizio e mancata prevenzione che mettono a rischio la vita di migliaia di ...

Perché il governo ha rifiutato il prestito Bei da 800 milioni contro il DISSESTO idrogeologico? : L'esecutivo Conte ha deciso di rifiutare il finanziamento agevolato della Bei da 804 milioni di euro. Secondo il ministro dell'Ambiente Sergio Costa "gli interessi sarebbero stati pagati da tutti i cittadini. E quale padre di famiglia, potendo avere soldi in cassa, preferisce indebitarsi con un mutuo? Oltretutto affrontando complesse pratiche di mutuo di difficile gestione".Continua a leggere

DISSESTO IDROGEOLOGICO in Italia – Rapporto 2018 : L’ISPRA ha presentato lo scorso luglio, l’edizione 2018 del Rapporto “Dissesto Idrogeologico in Italia”. Il Rapporto fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni sull’intero territorio nazionale e presenta gli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. Il quadro emerso è abbastanza preoccupante in quanto gran parte del paese è ...

Maltempo : Toninelli - in manovra risorse contro il DISSESTO idrogeologico : Belluno, 5 nov. (AdnKronos) - "Sono voluto venire qui a Santo Stefano di Cadore per vedere con i miei occhi i danni e la devastazione causata dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. Per portare la vicinanza del governo, ai sindaci, alla Regione Veneto e soprattutto a queste comunità, che hanno c

DISSESTO IDROGEOLOGICO in Sicilia : il dolore per le vittime : Dopo il disastro che si è abbattuto in Sicilia, il Coordinatore di FI di Caltanissetta, Michele Mancuso, esprime la propria afflizione per la tragedia

Ugl Forestali su interventi per prevenire il DISSESTO idrogeologico : Dopo anni di immobilismo e incapacità politica, la Sicilia ha un Piano di gestione del Rischio Alluvioni apprezzato dalla Giunta regionale con delibera n.274 del 25 luglio 2018 e l'Autorità di bacino ...

Maltempo in Sicilia - Conte : un miliardo per DISSESTO idrogeologico : 'C'è una vigile attenzione del governo a operare un piano d'investimenti che riguarderà le infrastrutture materiali e immateriali. Per il dissesto idrogeologico abbiamo messo a disposizione del ...

Conte in visita a Palermo : "Un miliardo per il DISSESTO idrogeologico" : Sul dissesto idrogeologico "abbiamo messo a disposizione del ministro dell'ambiente un miliardo per interventi volti a raggiungere la sicurezza del territorio e a tutelare le vite umane. A queste somme si aggiungono ulteriori 59 milioni di euro messi a disposizione delle autorità di bacino per regolare i flussi d'acqua". A snocciolare le cifre è Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa alla prefettura di Palermo, dove il ...

Di Maio : prevenzione DISSESTO IDROGEOLOGICO è priorità Governo : Roma, 3 nov., askanews, - "In questi giorni diverse zone del Paese, da Nord a Sud, stanno affrontando momenti drammatici a causa del maltempo. Tanti Comuni rimasti isolati, strade distrutte, linee dei ...

DISSESTO IDROGEOLOGICO in Campania - assolto ex governatore Bassolino : Antonio Bassolino è stato assolto dall'accusa di peculato nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei fondi riservati al Dissesto idrogeologico. Stesso verdetto per Fernando De Angelis, ex ...

Frane e DISSESTO IDROGEOLOGICO - AIGAE : l’85% dei Comuni è a rischio : La frana che ha provocato 4 morti in provincia di Crotone “è un evento né così imprevedibile né così inatteso” dato che “l’85% dei Comuni italiani è soggetto a rischio idrogeologico“: lo ha dichiarato all’AdnKronos il presidente AIGAE, Filippo Camerlenghi L'articolo Frane e dissesto idrogeologico, AIGAE: l’85% dei Comuni è a rischio sembra essere il primo su Meteo Web.

DISSESTO IDROGEOLOGICO Catania e Siracusa - servono presidi territoriali : Il consigliere nazionale dei geologi Alba chiede l'istituzione di presidi territoriali per fronteggiare il pericolo Dissesto idrogeologico a Catania