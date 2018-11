Discariche abusive a Ragusa | aumentano incivili della differenziata

Discariche abusive e ritiri a singhiozzo - «Caos rifiuti in strada - inviate l’esercito» : Discariche abusive, cassonetti sommersi. In città e soprattutto in Valpolcevera la gestione dei rifiuti è in grave sofferenza

Ambiente - Ferro : intervenire sulle Discariche abusive presenti in Calabria : Wanda Ferro ricorda ancora che la legge di stabilità 2016 prevede che "a fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle ...

Via le Discariche abusive dalle grotte - torna 'Puliamo il buio' : La manifestazione è legata al progetto "Puliamo il mondo" di Legambiente. In queste giornate, gli speleologi aderenti documenteranno le discariche abusive sotterranee, metteranno in campo azioni di ...

'Puliamo il buio' - via le Discariche abusive dalle grotte : La manifestazione è legata al progetto "Puliamo il mondo" di Legambiente. In queste giornate, gli speleologi aderenti documenteranno le discariche abusive sotterranee, metteranno in campo azioni di ...