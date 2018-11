Diletta Bonaiuti e Andrea per Mango

gqitalia

(Di martedì 6 novembre 2018) L’amore e il senso di appartenenza non è fatto solo di grandi gesti, come spesso accade nei film o romanzi. Vive nella quotidianità e accompagna la coppia in quella routine che poi diventa necessaria e indispensabile. Cosìracconta con uno shooting fotografico un nuovo capitolo di Together, con l’aiuto della coppia sociale il fidanzato. Davanti all’obiettivo c’è l’esperienza di condivisione e unione: la semplicità dei gesti che vanno a costituire il ritmo delle loro giornate, segno di un amore tangibile. Potrebbe cambiare sapore la giornata se non arriva il solito “bacio del buongiorno”. Eppure quest’abitudine li rafforza: ricorda loro che son le piccole cose a fare la differenza. È importante sentirsi bene quando si fanno le cose assieme. Perché è la persona che diventa il luogo. Aumenta l’empatia la scelta di leggere un libro, anche se lui preferisce i ...