Dietro la guerra M5s alla Lega spunta la salva-Casaleggio

(Di martedì 6 novembre 2018) Il ddl anticorruzione fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle potrebbe nascondere un lato finora sconosciuto. Un piccolo cavillo che di fatto renderebbe fondamentale l'approvazione del provvedimento per la stessa sopravvivenza del Movimento. A segnalare cosa c'è scritto oltre le righe del testo è stato l'ex capo della comunicazione grillina, Davide canestrari. Nel cavillo scovato dall'ex grillino c'è una sorta di "". Infatti la nuova norma prevede che i partiti sianoti ad "una sola associazione". E guarda caso è il punto che più interessa ai Cinque Stelle. Perché? Rosseau finora è solo una associazione di carattere privato che offre dei servizi al Movimento.Col nuovo ddl potrebbe essere riconosciuto ilme tra Rosseau e lo stesso Movimento:diventerebbe il vero dominus di tutto il sistema pentastellato. Ma non finisce qui. Come segnala ...