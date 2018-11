Di Maio | gaffe durante la missione a Shanghai | il presidente Xi Jinping diventa “Ping”

La gaffe di Di Maio a Shanghai : chiama per 2 volte il presidente cinese 'Ping' : Doppia gaffe del vicepremier Di Maio durante la sua visita in Cina, a Shanghai. Il leader pentastellato in due diversi discorsi, pubblicati dallo stesso Di Maio su Facebook, ha chiamato 'Ping' il capo ...

Gaffe di Di Maio sul museo di Taranto : Gaffe del vicepremier Luigi Di Maio in diretta tv. Parlando dell'Ilva durante il programma di Rai 3 'Cartabianca', il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha sostenuto che " Taranto non ha ...

La gaffe di Di Maio : «Taranto non ha musei degni della Magna Grecia». E la direttrice del MarTa : venga a visitarci : In diretta tv il ministro dello Sviluppo economico dimentica l'esistenza del museo archeologico. La direttrice Eva Degl'Innocenti replica su Twitter: «Si tratta di una delle strutture più importanti al mondo»

