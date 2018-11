Di Francesco | ' A Firenze condizionati dal rigore che non c' era'

Di Francesco - a Firenze mancata reazione : ANSA, - ROMA, 6 NOV - "Le immagini di Firenze parlano chiaro, abbiamo preso un rigore che non c'era e questo ha un po' condizionato la squadra. Ma dobbiamo migliorare, non fermarci all'episodio". Alla ...

Roma - Di Francesco polemico : “a Firenze il rigore non c’era! Paulo Sousa? Ecco cosa dico” : Roma, Eusebio Di Francesco è parso un po’ nervoso nel corso della conferenza stampa odierna nella quale ha parlato della Champions ma non solo “Le immagini del rigore parlano chiaro. Abbiamo subito un rigore che non c’era e questo ha condizionato la squadra“. L’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco torna con queste parole sul match pareggiato per 1-1 sabato scorso contro la Fiorentina, dove i viola sono ...