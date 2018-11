Deus Ex | arriva una bellissima statua da collezione dedicata ad Adam Jensen

Deus Ex : arriva una bellissima statua da collezione dedicata a Adam Jensen : Adam Jensen è protagonista di Deus Ex e, da oggi, anche il soggetto di una bellissima statua che lo ritrae.Come riporta VG247 Square Enix, sotto accordo col produttore di articoli da collezione Gaming Heads, ha annunciato l'arrivo della statua di Adam Jensen , la quale sarà disponibile in un'edizione stardard, ed un limitata.La differenza tra le due edizioni consiste nell'arma impugnata dal nostro Jensen . Nell'edizione base infatti troveremo un ...

Elisa Isoardi - imbarazzo a La prova del cuoco/ Video : annuncia Ama Deus - ma in studio non arriva nessuno e... : Elisa Isoardi commette la prima gaffe a La prova del cuoco con la complicità di Amadeus e il fidanzato Matteo Salvini tira fuori tutta la sua gelosia.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:40:00 GMT)

ELISA ISOARDI - LA PROVA DEL CUOCO / Video - chiama l'ospite AmaDeus ma lui non arriva : è in bagno! : ELISA ISOARDI è stata protagonista di un siparietto inatteso durante la chiamata del suo ospite Amadeus a La PROVA del CUOCO. Il conduttore non si è presentato in studio...(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:25:00 GMT)