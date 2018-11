Déraciné | Hidetaka Miyazaki spera che il titolo e i suoi personaggi rimangano impressi

eurogamer

: Miyazaki ci parla di #Déraciné: lo sviluppatore spera che il gioco rimanga impresso nella memoria dei giocatori. - Eurogamer_it : Miyazaki ci parla di #Déraciné: lo sviluppatore spera che il gioco rimanga impresso nella memoria dei giocatori. -

(Di martedì 6 novembre 2018) FromSoftware, insieme a Sony Interactive Entertainment, sta proponendo qualcosa di diverso rispetto ai famosi titoli Soulsborne, Demon's Souls e Bloodborne. Stavolta lo studio affronta qualcosa di completamente nuovo, ovvero il gioco di avventura in esclusiva per Sony PlayStation VR,, già recensito sulle nostre pagine., uscito oggi, è stato supervisionato nientemeno che da, la mente dietro Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Dark Souls 3, ma è molto diverso dal tipo di giochi a cui ci ha abituato. Nondimeno, sembra essere un gioco a cui è molto legato.Parlando in un'intervista pubblicata su PlayStation blog,ha dichiarato di avere unanza e, cioè, che i giocatori si ricordino del mondo di gioco e deidi, una volta completata l'avventura. Read more…