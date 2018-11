Delitti del tallio | Mattia Del Zotto «incapace di intendere e pericoloso»

Morto il giornalista Roberto Canditi : raccontò la Strage di Bologna e i Delitti della Uno Bianca : Storica firma del Resto del Carlino, Roberto Canditi è Morto all'età di 72 anni dopo una breve malattia. In carriera ha raccontato le stragi di Bologna e dell'Italicus e i delitti della Banda della Uno Bianca.Continua a leggere

Delitti letterari - torna il festival di Erba : Mito e cronaca di un furto" , Sellerio editore, e Paola Pioppi " giornalista. La giornata di domenica 28 ottobre vede sul palco il susseguirsi di incontri con gli autori di genere più influenti su ...

TRUMP VS PUTIN : “COINVOLTO IN Delitti E AVVELENAMENTI”/ Rubio : “assassini anche leader Cina e Siria” : TRUMP cho su PUTIN: "probabilmente" coinvolto in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Da Anna Maria Fanzoni a Erika e Omar : cosa fanno oggi i protagonisti dei Delitti più celebri degli ultimi anni : Dopo la conferma dell'ergastolo da parte della Cassazione per Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio, sul quotidiano il Messaggero è stato pubblicato un articolo in cui si rivela cosa fanno oggi i protagonisti dei delitti più famosi degli ultimi anni. Da Anna Maria Franzoni del delitto di Cogne a Erika del delitto di Novi Ligure.Anna Maria Franzoni. Una nuova vita sta provando ad intraprenderla anche AnnaMaria Franzoni, ...

18ENNE SCOMPARSO A MACOMER UCCISO DA 5 COETANEI/ Ultime notizie “Fra i Delitti più efferati di sempre" : MACOMER, trovato morto 19enne SCOMPARSO: 5 arresti. Ultime notizie, accusati di omicidio gli amici del giovane Manuel Careddu: coinvolta anche una ragazza.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:50:00 GMT)

Un teatro virtuale e ologrammi 3D : così la Scientifica risolverà i Delitti : Avatar di vittime e assassini in azione negli ultimi istanti che precedono un delitto. ologrammi di uomini, donne o bambini che si muovono in mezzo a mobili, piante, animali, tracce di sangue e oggetti all’apparenza innocui ma che si possono rivelare indispensabili per risolvere un giallo. ...

Antonio Logli e padre Graziano/ I Delitti di Roberta Ragusa e Guerrina Piscaglia : trattamenti diversi? : Antonio Logli e padre Graziano, i delitti di Roberta Ragusa e Guerrina Piscaglia: trattamenti diversi? Ultime notizie, l'analisi a Storie Italiane dei due casi giudiziari(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 11:35:00 GMT)

Delitti inquietanti/ Su Rete 4 il film di John Gray (oggi - 27 agosto 2018) : Delitti inquietanti, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans e Bob Gunton, alla regia John Gray. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 16:30:00 GMT)

