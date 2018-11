Decreto Sicurezza | il governo mette in pausa i lavori al Senato L’ombra della

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 novembre 2018) In mattinata il ministro dell’Interno Matteo Salvini prevedeva che ilfosse destinato a passare oggi. Per il momento, però, l’approvazione del provvedimento si sposta un altro po’. Le voci sulla possibile decisione di porre la fiducia alper il momento sono cadute nel nulla così come sembra vana, al momento, la preparazione del maxi-emendamento che dovrebbe accelerare il via libera dell’Aula. E’ stato il, infatti, per bocca del sottosegretario agli Interni leghista Nicola Molteni a chiedere una sospensione deidi quasi 3 ore per aggiungere un emendamento (Molteni non ha precisato qual è la proposta di modifica che manca). Il forte sospetto è che sulsi allunghi l’ombra del ddl Anticorruzione etrattativa tra M5s e Lega sull’emendamento sulla prescrizione. La proposta di sospensione ...