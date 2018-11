Decreto sicurezza | il governo chiede la fiducia

Dl Sicurezza - Ciriani (capogruppo FdI) : “Avremmo votato a favore del Decreto - ma con la fiducia ci asterremo” : “Aspettiamo di vedere il testo del maxiemendamento al decreto Sicurezza che dovrebbe arrivare alle 13, se rispecchia quello che abbiamo visto finora noi ci asterremo perché è frutto di un compromesso al ribasso tra Lega e 5 stelle. Mancano alcuni aspetti qualificanti che avevamo proposto: il reato di integralismo islamico, la chiusura dei campi rom, l’aumento delle dotazioni finanziarie alle forze di polizia, la cancellazione ...

Sarà un vertice a tre a risolvere lo stallo sul Decreto sicurezza? : Nuovo stop, a Palazzo Madama, all'esame del decreto sicurezza, in attesa che la maggioranza decida se porre o meno la fiducia. La nuova richiesta di sospensione è arrivata dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, presente per il governo in Aula a inizio seduta. Poco dopo aver terminato la propria replica, Molteni a chiesto alla Presidenza di aggiornare i lavori alle 13 "per consentire ...

Decreto sicurezza - Salvini : 'Regalo agli italiani - passerà oggi'. M5S : prima l'intesa sulla prescrizione : 'Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e immigrazione che donerò ...

Matteo Salvini a Rtl : “Il Decreto sicurezza è il mio regalo agli italiani - riporta regole e ordine” : Matteo Salvini commenta, durante la trasmissione Non Stop News in diretta su Rtl 102.5, la questione del decreto sicurezza che conta "di donare agli italiani entro ora di cena": "riporta un po' di regole e un po' di ordine, sarà un passo in avanti per la sicurezza dei cittadini italiani e dei tanti immigrati regolari".Continua a leggere

Decreto sicurezza - il governo mette in pausa i lavori al Senato. L’ombra della “trattativa” M5s-Lega sulla prescrizione : In mattinata il ministro dell’Interno Matteo Salvini prevedeva che il Decreto Sicurezza fosse destinato a passare oggi. Per il momento, però, l’approvazione del provvedimento si sposta un altro po’. Le voci sulla possibile decisione di porre la fiducia al Senato per il momento sono cadute nel nulla così come sembra vana, al momento, la preparazione del maxi-emendamento che dovrebbe accelerare il via libera dell’Aula. ...

Salvini : entro stasera conto di donare a italiani Decreto sicurezza : Roma, 6 nov., askanews, - 'Nel decreto sicurezza e immigrazione, che conto di donare agli italiani oggi pomeriggio, al massimo entro l'ora di cena, ci saranno regole più severe per i delinquenti, per ...

Decreto sicurezza - Fattori (M5s) : “Su voto fiducia uscirò dall’Aula - governo rispetti i programmi” : Durante il voto di fiducia posto sul Decreto sicurezza, la senatrice 'dissidente' del M5s, Elena Fattori, lascerà l'Aula: ad annunciarlo è lei stessa in un'intervista a Fanpage.it, sottolineando che un caso del genere "non si deve più verificare, non è una esperienza che va replicata". "Il governo - accusa - dovrebbe rispettare i programmi, sicuramente c’è un Decreto che segna un cambio di modalità non condivisibile".Continua a leggere

Decreto sicurezza - seduta sospesa. Forse domani voto di fiducia : Discussione sospesa, tutto rinviato a domani. La maggioranza vota l'interruzione del dibattito sul Decreto sicurezza nell'aula del Senato: per il relatore, il leghista Stefano Borghesi, sono necessari "ulteriori approfondimenti". La seduta riprenderà domani mattina.Il governo pensa alla fiduciaÈ la conclusione anticipata di una giornata convulsa. Il Decreto che contiene misure urgenti su sicurezza e immigrazione, fortemente voluto da Matteo ...

Dl Sicurezza - Nugnes (M5S) : “Fiducia? Mi asterrò per non votare contro il Decreto” e De Falco : “Non parlo più” : Si concretizza lo spettro della fiducia sul decreto Sicurezza in discussione al Senato. La vicenda scuote il M5S dopo le parole di Stefano Buffagni, rivolte ai pochi Senatori ‘dissidenti’ e condivise da Gianluigi Paragone: “Un voto di segno ostile alla fiducia li metterebbe in una posizione di estraneità alla maggioranza e poi dovrebbero prendere decisioni conseguenti e se invece di votare, come sembra, usciranno ...

Decreto sicurezza - il governo metterà la fiducia : Fonti di Palazzo Chigi vicine al M5S danno per certa la richiesta del voto di fiducia, un modo per neutralizzare la “fronda” interna su alcuni contenuti del provvedimento annunciata da alcuni senatori pentastellati. Unhcr: legislatori sono ancora in tempo per fare la cosa giusta...