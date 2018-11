Debutta a sorpresa Hell’s Kitchen Italia 2018 | Carlo Cracco e Luchino pronti per la prima

optimaitalia

(Di martedì 6 novembre 2018) Purtroppo il pubblico deve fare a meno diin Masterchef ma non in Hell'schequesta sera, quasi a, su Sky Uno. Lo chef stellato torna in tv per prendere le redini di quella che è la quinta stagione del suo cooking show sui generis che andrà in onda al martedì, a partire dalle 21.15 con la stessa formula di sempre.In gara ci saranno due Brigate, la Rossa e la Blu, per un totale di 14 chef che si sfideranno a colpi di ricette e servizi per un posto come Executive Chef in uno dei ristoranti dell’hotel 5 stelle J.W. Marriott Venice Resort & Spa, sull’Isola delle Rose nella Laguna di Venezia. Sous chef diancora una volta Sybil Carbone (finalista dellaedizione) e Mirko Ronzoni (vincitore della seconda). Non mancherà il confermatissimo maître e braccio destro Luca '' Cinacchi.Ad aprire Hell'ssarà proprio ...