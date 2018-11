Ddl anticorruzione | Commissioni Camera si aggiornano alle 20

Ddl anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento | Salvini : 'Sì alla riforma - ma no processi infiniti' : In merito alla prescrizione, le posizioni di M5s e Lega restano distanti e quindi è necessaria un'interlocuzione a livello politico superiore . E' quanto si apprende da fonti di governo M5s, che ...

Ddl anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento - Salvini : 'Sì alla riforma - è nel contratto di governo' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

Ddl anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento - Salvini : 'Sì alla riforma - è nel contratto di governo' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

Ddl anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento : la Lega esprime 'dissenso' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

Ddl anticorruzione - M5s ritira l'emendamento sulla prescrizione e ne presenta uno identico con titolo diverso : Il nuovo testo dei relatori sullaprescrizione e' identico a quello ritirato e cambia solo iltitolo. Per superare l'ostacolo dell' inammissibilita' perestraneita' di materia, si modifica il titolo del ddl aggiungendo"nonche' in materia di prescrizione del reato

Anticorruzione - Di Maio 'La prescrizione deve restare nel Ddl'. Conte 'è nel contratto' : 'La prescrizione deve rimanere nel ddl Anticorruzione. Nessuno stralcio. Ne parleremo con la Lega'. Luigi Di Maio, a Radio Radicale, assicura che la prescrizione non verrà stralciata dal disegno di ...

Ddl anticorruzione - Di Maio : 'La prescrizione resta - troveremo l'accordo con la Lega' : 'Spero prossimamente di poter anche firmare assieme al governo cinese' il nuovo progetto 'sulla via della seta, una grande occasione per le nostre imprese che vengono verso questa economia'.

Prescrizione - Di Maio : La riforma resta nel Ddl anticorruzione. Troveremo un accordo con la Lega : La riforma della Prescrizione “per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che Troveremo un accordo con la Lega. Ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità”. Così il vicepremier M5S Luigi Di Maio in una intervista trasmessa in diretta facebook dalla Cina.

Ddl anticorruzione - Bongiorno : blocco della prescrizione una bomba atomica : Il ministro leghista della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, prende posizione con durezza contro la sospensione della prescrizione nei processi per corruzione, prevista da un emendamento del ...

Ddl anticorruzione - Bongiorno : blocco della prescrizione una bomba atomica : Il ministro leghista della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, prende posizione con durezza contro la sospensione della prescrizione nei processi per corruzione, prevista da un emendamento del Movimento 5 stelle al ddl anticorruzione. "Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo pensale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non ...

Ddl anticorruzione - M5s : 'Trasparenza partiti? Non arretriamo' : "Non faremo alcun passo indietro sulla norma che riguarda la trasparenza dei partiti e dei loro finanziamenti contenuta nel ddl anticorruzione". Ad assicurarlo è la capogruppo M5S in commissione ...

Ddl anticorruzione - Brescia - M5s - : 'Nessun rinvio sulla prescrizione' : Il M5s non intende concedere nessun rinvio sulla prescrizione in merito alla discussione sul ddl anticorruzione . E' il presidente pentastellato della commissione Affari costituzionali della Camera, ...

Camera - il calendario di novembre : Ddl anticorruzione e dl Sicurezza in Aula prima della manovra : prima il ddl Anticorruzione e il decreto Sicurezza, poi la manovra. Mentre in Aula prosegue a oltranza l’esame del decreto Genova, la conferenza dei capigruppo a Montecitorio ha stabilito il calendario di novembre. E la manovra, che oggi ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale, sarà discussa solo a fine mese e comunque dopo il 13, data limite entro cui l’Ue aspetta una risposta. Stando ...

Bonafede : “Nel Ddl anticorruzione una norma per bloccare la prescrizione dopo il primo grado” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato che domani presenterà un emendamento al ddl Anticorruzione per inserire una norma per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. La richiesta sulla prescrizione è stata avanzata a Bonafede dal Comitato Nazionale 'Noi non dimentichiamo' che riunisce tutte le associazioni delle vittime delle stragi in Italia, dalla Moby Prince, Casalecchio di Reno, il terremoto dell’Aquila ...