Davvero ci sono regioni dove un edificio su due è abusivo?

Cosa sono Davvero gli Ufo? Il progetto UFODATA si propone di scoprirlo : Cosa sono davvero gli Ufo? Il progetto UFODATA si propone di scoprirlo Un nuovo progetto scientifico è stato lanciato nel 2015 con un obiettivo ambizioso: registrare i dati sugli avvistamenti di “Unidentified Flying Objects” nella speranza di individuare quello che sono davvero. Il gruppo si chiama “UFODATA” e si basa sulla costruzione di una rete di stazioni automatiche di sorveglianza con sensori ad alta tecnologia per ...

Vaticano - ossa ritrovate alla Nunziatura apostolica : servono 7-10 giorni per le analisi del DNA - sono Davvero di Emanuela Orlandi? : Se si riuscira’ ad estrarre il Dna dai resti trovati nella sede della Nunziatura vaticana basteranno 7-10 giorni per capire se sono effettivamente quelli di Emanuela Orlandi. Lo afferma Giovanni Arcudi, direttore della Medicina Legale dell’universita’ Tor Vergata di Roma, secondo cui altrimenti gli esami potrebbero richiedere tempi piu’ lunghi. ETA’ DEI RESTI – “Dall’analisi chimica delle ossa si ...

Unione europea - i nostri economisti sono Davvero pronti ad affrontare una crisi? : di Angelantonio Viscione Come dimostra lo scontro sulla manovra economica italiana, le previsioni di grandi istituzioni – inclusa la Commissione europea e il nostro Ministero dell’economia – sono oggetto di aspre controversie. I modelli economici mainstream hanno infatti commesso importanti errori di previsione, soprattutto durante questi anni di crisi. Dinanzi alle evidenze empiriche raccolte durante gli anni della crisi ...

Tap - bruciate bandiere M5S e tessere elettorali : «Traditori» Foto| Video Ma ci sono Davvero le penali? : La manifestazione degli attivisti No Tap a San Foca di Melendugno (Lecce) dove i pentastellati avevano promesso di bloccare i lavori per il gasdotto

Denise Pipitone - la mamma e il papà si sono sposati. Il regalo per i 18 anni della figlia. Un gesto Davvero importante : sono passati 14 anni da quel tragico 1 settembre 2004, dal giorno in cui Denise Pipitone sparì dai suoi cari, dai suoi affetti, dalle braccia protettive dei suoi genitori. Ma una data, forse è ancora più importante e merita di essere ricordata, quella del suo compleanno. Il 26 ottobre del 2000 nasceva in Sicilia Denise Pipitone, poi scomparsa da Mazara del Vallo, nella provincia di Trapani, meno di quattro anni dopo. Da quel giorno sono ...

Obsolescenza - multa a Apple e Samsung : Davvero i gadget sono programmati per morire? : Nuovi iPhone XS, XS Max ed XRDisplayChip A12 BionicNotch e 3D TouchBatterieFotocamereEffetti delle fotocamereiPhone XRiPhone XRiPhone XRApple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Dieci milioni di euro di multa ad Apple e cinque a Samsung. Questa la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (l’Antitrust) nei confronti ...

Davvero i gadget sono programmati per morire? : Nest Cam IQGift Card Netflix Alcatel A5 LEDAmazon Kindle OasisPowerbank 6000 mAh di Fresh 'n RebelLG Q6WWE 2K18TicWatch SNest Learning ThermostatMySound Cuffie Speak STYLEHP SprocketBowers & Wilkins PXCanvio for Smartphone di ToshibaPower & Revolution GPS 4AOC PDS241Fossil Q Venture FTW6005Samsung Galaxy Note8Technogym MYRUNApple iPhone XSkagen Signatur T-BarAcer Spin 5BLUETOOTH SPEAKER di TognanaAssassin’s Creed OriginsRapoo Mouse ...

Proposition 65 : le nuove “avvertenze” sui prodotti sono Davvero utili? : I più recenti dati economici degli affari italiani negli Stati Uniti hanno evidenziato la centralità della California in tema di esportazioni di prodotti alimentari e vinicoli, di gioielleria, di abbigliamento sportivo e fashion, di arredamento e persino di prodotti farmaceutici.Ma quanti, produttori e non, conoscono la Proposal 65?Che cos'è? Cosa disciplina e a cosa serve?Si tratta di una normativa statale californiana che ...

Disabili : sono stanca - Davvero stanca. Ma continuo a combattere per i sogni di mia figlia : Scrivo dopo una lunghissima e faticosa pausa estiva. Diletta ha concluso il suo quarto anno di liceo artistico lo scorso giugno. L’estate ci ha colto totalmente impreparati a un cambiamento radicale non solo di Diletta ma di tutta la famiglia. Si arriva a essere più consapevoli col tempo. Non è stato assolutamente sufficiente. A luglio ci siamo recati al solito mare che era sempre piaciuto ma crisi, dolori, assenze epilettiche, tristezze e ...

MotoGP - GP Giappone 2018 - Valentino Rossi : “Sono ottimista - se abbiamo Davvero migliorato la moto saremo competitivi anche qui” : Valentino Rossi appare fiducioso in vista del GP del Giappone ed è pronto a centrare un buon risultato. La Yamaha con il terzo posto di Maverick Viñales e il quarto di Rossi in Thailandia è tornata a respirare dopo un periodo buio ed ora si attendono conferme anche a Motegi. Una gara che sarà quindi un test decisivo per capire la competitività della moto, come dichiarato da Rossi nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Vedremo ...

MotoGP - GP Giappone 2018 - Valentino Rossi : “Sono ottimista - se abbiamo Davvero migliorato la moto saremo competitivi anche qui” : Valentino Rossi appare fiducioso in vista del GP del Giappone ed è pronto a centrare un buon risultato. La Yamaha con il terzo posto di Maverick Viñales e il quarto di Rossi in Thailandia è tornata a respirare dopo un periodo buio ed ora si attendono conferme anche a Motegi. Una gara che sarà quindi un test decisivo per capire la competitività della moto, come dichiarato da Rossi nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Vedremo ...

"Ad Auschwitz mi sono Davvero chiesto che fine avesse fatto Dio mentre lì gasavano le persone". Guccini si racconta : "Ad Auschwitz mi sono davvero chiesto che fine avesse fatto Dio mentre lì gasavano le persone. Un gigantesco cimitero senza croci: non si può non pensare alla composizione del concetto di giustizia. Dov'è la giustizia? Che cosa è davvero? È soltanto una parola?».Francesco Guccini in una lunga intervista al Corriere della sera racconta di sé, della sua vita, delle sue canzoni, della passione per i ...

Matteo Renzi : "Pd non basta. Minniti? Autorevole"/ Ultime notizie : "Governo? Sono Davvero preoccupato" : Matteo Renzi: "Pd non basta. Minniti? Autorevole". Ultime notizie, l'ex premier si scaglia contro Lega e Movimento 5 Stelle: "Governo? Sono davvero preoccupato"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:09:00 GMT)

Davvero in Italia gli aborti sono sempre di meno? : Nel suo recente rapporto abortion Worldwide 2017 , l'Istituto Guttmacher - una delle principali organizzazioni di ricerca e politica impegnata a promuovere la salute e i diritti sessuali in tutto il ...