Dati in tempo reale | così SAP aiuta i 49ers a migliorare l’esperienza dei fan

Che tempo che fa - il risveglio amaro di Fabio Fazio sui Dati di ascolto : in prima serata vince Gianni Morandi : vince la prima serata di domenica 4 novembre Gianni Morandi su Canale 5 con L'isola di Pietro. Secondo i dati Auditel, riportati da Davidemaggio.it, la fiction ha registrato il 15,5% di share nel ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs L’Isola di Pietro 2 | Dati Auditel 4 novembre 2018 : Terza sfida fra Fabio Fazio e Gianni Morandi. Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv ieri, 4 novembre 2018, la prima serata fra Rai 1 e Canale 5 ovvero fra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito altri programmi sugli altri canali come Le Iene su Italia 1, Non è L’Arena su La7 o C’è posto per 30 su Nove? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 4 novembre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA ...

Maltempo - a Rapallo è cominciato il recupero degli yacht affonDati. Le immagini della costa dal drone : A Rapallo è iniziata la rimozione delle imbarcazioni ammassate sul lungomare, i vigili del fuoco stanno portando via quelle che ostruivano il cantiere del rio san Francesco. L'articolo Maltempo, a Rapallo è cominciato il recupero degli yacht affondati. Le immagini della costa dal drone proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo nel Palermitano - torrenti esonDati : chiusa la statale 121 : Resta chiusa a causa del Maltempo che ha colpito il Palermitano la statale 121, tra gli svincoli Manganaro e Campofelice di Fitalia. La chiusura era stata disposta venerdì 2 novembre per l’esondazione dei torrenti Leonardo, Buffa e Azirolo, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas e del contraente generale sono al lavoro per il ripristino dei danni. Il traffico in direzione Agrigento-Palermo può proseguire sulla statale 189 (bivio ...

Maltempo Palermo : torrenti esonDati e frane - evacuazioni e famiglie soccorse : Situazione critica nella notte nel Palermitano, a Lercara Friddi, dove due famiglie sono state tratte in salvo dopo essere rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni, invase da acqua e fango: i carabinieri sono intervenuti in contrada Immordina, dove un torrente è esondato e l’acqua ha raggiunto il primo piano di due villette, in cui si trovavano otto persone. I militari hanno tratto in salvo tutti i componenti dei due ...

Maltempo - continua l’impegno dei solDati dell’esercito al Nord/Est : continua l’impegno degli assetti specialistici dell’Esercito impegnati a fronteggiare l’emergenza Maltempo nel Nordest. L’impiego dei militari, fornito a supporto delle istituzioni locali in coordinamento con la Protezione civile, sta contribuendo a soccorrere e lenire i disagi delle persone colpite dalle eccezionali piogge e dal forte vento. In particolare in Cadore sono intervenuti i militari del 2° reggimento genio ...

Maltempo Liguria : allarme sversamento carburante da yacht affonDati a Rapallo [GALLERY] : 1/65 ...

Sicilia - emergenza maltempo : torrenti esonDati e strade trasformate in fiumi : La situazione è particolarmente critica nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo per l'esondazione di diversi torrenti che hanno trasformato le strade in fiumi di fango. In molti comuni i sindaci hanno invitato la popolazione a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. Molte strade restano chiuse e decine sono gli interventi dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo Piemonte : picchi di 110 mm di pioggia - abbondanti nevicate in montagna [Dati] : La vasta saccatura atlantica, che nella notte si è estesa fino alle coste nordafricane, si sta lentamente ritraendo verso nord, favorendo una attenuazione delle correnti umide e perturbate convogliate sul Piemonte e permettendo una debole risalita dei valori di pressione: lo rende noto Arpa regionale. Precipitazioni diffuse e persistenti nelle ultime 12 ore. Su zone montane di biellese e verbano sono stati registrati mediamente 60-80 mm in 12 ...

MotoGP - GP Malesia. AppieDati anzitempo? Iannone - Lorenzo e Bautista : tre piloti - tanti rimpianti : Casi estremi forse, ma sintomatici di un mondo che difficilmente concede ulteriori possibilità. Ci sono anche ragioni personali a monte, caratteri complessi da conciliare, incomprensioni difficili da ...

Maltempo Veneto : caduti fino a 700 mm di pioggia - “i Dati peggiori degli ultimi anni” : I dati pluviometrici relativi all’ondata di Maltempo che ha investito il Veneto sono ritenuti i peggiori degli ultimi 100 anni, un fenomeno peggiore di quello che ha portato all’alluvione del ’66: lo ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa organizzata alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). “Il Piave e’ ora a 2500 mc di acqua al secondo, un valore dato da ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs L’Isola di Pietro 2 | Dati Auditel 28 ottobre 2018 : Nuova sfida e nuovo verdetto dei telespettatori. Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv ieri, 28 ottobre 2018, la prima serata fra Rai 1 e Canale 5 ovvero fra Che tempo che fa di Fabio Fazio e la fiction L’Isola di Pietro 2 con protagonista Gianni Morandi, Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini? Quanti telespettatori hanno seguito Le Iene su Italia 1 o Massimo Giletti con Non è L’Arena su La7? Ecco tutti i Dati Auditel relativamente a domenica 28 ...

Forte maltempo in Trentino : pioggia intensa - fiumi esonDati : Le precipitazioni insistenti non hanno causato gravi danni in Trentino; numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco per strade e garage allagati, per parziali esondazioni di torrenti e per piccole frane su tutto il territorio provinciale. Nel pomeriggio è suonata la sirena di allarme a Levico, per l’esondazione del fiume Brenta, che ha costretto a chiudere la strada per Barco. I vigili del fuoco sono in azione. Preoccupa il Sarca, ...

Maltempo Veneto : piogge intense in alcune zone - 203 mm nel Bellunese [Dati] : In seguito all’ondata di Maltempo in atto, si registrano in Veneto piogge a tratti intense soprattutto nelle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale. La Protezione civile regionale rende noto che si è trattato di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e locale temporale: in alcuni casi i fenomeni sono risultati di forte intensità, in particolare tra l’1 e le 2 di notte a Col di Pra’ (circa 19 mm) ...