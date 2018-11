Danni maltempo | la Cia regionale interviene sulla gestione del territorio

Maltempo Sicilia : vendemmia conclusa - ma Danni da maltempo alle aziende : Assovini Sicilia, l’associazione che riunisce 86 tra le principali aziende vitivinicole Siciliane da cui si genera l’80% del valore dell’imbottigliato regionale, prova a fare il bilancio dei danni causati ai propri soci dal violento e maltempo che ha imperversato sulla penisola nei giorni scorsi e che ha anche causato molte vittime in Sicilia. “Al cordoglio per le vittime – scrive Assovini – si associa un ...

Maltempo : salgono a 56 milioni di euro i Danni in Lombardia : salgono a 56 milioni di euro le stime dei danni in Lombardia causati dal Maltempo. Ad annunciarlo in chiusura dei lavori d’Aula del Consiglio regionale e’ stato l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile, Pietro Foroni, chiarendo che “43 milioni di euro ai danni di strutture e beni pubbliche e 13 milioni di euro ai danni di strutture private”. La provincia piu’ colpita e’ Brescia, con ...

Maltempo : oltre 2 miliardi di Danni nel settore agricolo e forestale : Ammontano a oltre 2 miliardi i danni al settore agricolo e forestale provocati dall’ondata di Maltempo che negli ultimi giorni ha colpito indistintamente tutte le regioni d’Italia. Sono queste le stime di Confagricoltura, che richiama l’attenzione sulle problematiche strutturali del nostro Paese che, di fronte ad eventi atmosferici di portata eccezionale, ai quali probabilmente dovremmo abituarci, ha dimostrato tutte le sue ...

Maltempo - Alpi distrutte : “Danni inestimabili” in Trentino Alto Adige - e adesso scatta l’allarme frane e valanghe : Danni ambientali ingenti e seri pericoli per il prossimo futuro: la situazione in Trentino Alto Adige è critica e il Maltempo sembra ancora non voler dare tregua a montagne disboscate e valli rase al suolo. Come ha spiegato ai micerofoni di MeteoWeb Linda Martinello, guida ambientale escursionistica che opera proprio in alcune delle zone più colpite, “i danni maggiori sono legati a quanto causato dal vento: intere foreste di abete rosso ...

Trentino - Veneto e Friuli dopo i Danni del maltempo : «Venite - a Natale saremo pronti» : I danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoEnrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l’amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

Maltempo Toscana : dalla Regione 5 milioni per il ripristino dei Danni : “Un primo stanziamento di 5 milioni di euro per far fronte ai lavori più urgenti per il ripristino dei danni subiti dal territorio regionale e soprattutto dalla costa, in seguito all’ondata di Maltempo che l’ha flagellato il 28 e 29 ottobre scorsi“. È quanto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, chiederà al Consiglio regionale di deliberare nel corso della seduta dell’assemblea in programma domani. ...

Maltempo - Toninelli : Danni per 3 miliardi : 13.38 "Sono qui per constatare i danni e per portare l'esigenza della regione intera al consiglio dei ministri che faremo tra giovedì e venerdì perché nella dichiarazione dello Stato d'emergenza non può non esserci la Liguria".Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli, da Santa Margherita Ligure. Sarà necessario "nominare un commissario per ogni regione per affrontare le emergenze non con procedure ordinarie", aggiunge il ministro, che ...

Maltempo - Toninelli : 'Il computo dei Danni supera i 3 miliardi' : "Penso che il computo totale dei danni per il Maltempo nelle tante Regioni italiane sia superiore ai 3 miliardi di euro". Lo dice il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli durante una visita a ...

Toninelli : "In Italia più di tre miliardi di Danni provocati dal maltempo" : Il ministro per le Infrastrutture sta compiendo sopralluoghi nel Levante della Liguria: "Serve un commissario per affrontare l'emergenza"

Maltempo - in Lombardia 40 milioni di Danni : chiesto lo stato di emergenza : “La regione Lombardia chiede al governo lo ‘stato di emergenza’”. Lo ha fatto sapere il presidente Attilio Fontana durante la conferenza stampa dopo giunta: “da un primo monitoraggio – ha spiegato – i danni causati dal Maltempo degli ultimi giorni ammontano a circa 40 milioni di euro. Per questo ho appena firmato la richiesta che ci consentira’ di chiedere l’intervento dello stato cosi’ ...

Maltempo Calabria - piogge e nubifragi : esondazione del Torrente Tuccio e Danni alla Sorical : Nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta una riunione al fine di fare il punto della situazione determinatasi a seguito delle intense precipitazioni verificatesi nella giornata di ieri. All’incontro hanno partecipato i Sindaci di Bagaladi, di Melito Porto Salvo, di Montebello Jonico, di Roghudi e San Lorenzo, nonché dei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni, della Città Metropolitana, della ...

Maltempo Sardegna : gravi Danni a Oristano - squadre a lavoroper superare l’emergenza : Il Maltempo degli ultimi giorni ha provocato numerosi e gravi danni in tutto il territorio comunale di Oristano. Il Comune ha attivato tutte le risorse di cui dispone, umane, tecniche e organizzative, per risolvere tutti i problemi e superare l’emergenza. “Le squadre del Comune, della ‘Oristano servizi’ e della società ‘Formula Ambiente’ e la Polizia locale – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -, stanno ...

L'addio di Isoardi a Salvini e i Danni del maltempo. Di cosa parlare stasera a cena : Va bene, va bene, va bene. Inutile girarci intorno, tanto a cena parlerete della foto di quella foto, di quella coppia che si separa. Ma, come sempre, a troppa esposizione corrisponde qualche perdita nella significatività. Potete dirlo così a cena: ci si perde, si rimane confusi, ad essere proiettat

Maltempo Trentino : la richiesta di emergenza stima i Danni per 300 milioni : Ammonta complessivamente a 250/300 milioni la prima stima dei danni subiti dal Trentino a causa della recente, eccezionale ondata di Maltempo: circa 100 milioni il danno patito da foreste e agricoltura, 25 dalle strade, 5 dagli impianti sciistici, e piu’ di un centinaio da soggetti pubblici e privati (famiglie e imprese) a causa della pioggia, del fango e degli scoperchiamenti. La stima delle sofferenze patite dal territorio, peraltro non ...