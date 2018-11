Dal colesterolo all’ipertensione | gli alimenti ricchi di antocianine favoriscono una

meteoweb.eu

: È probabile che alcuni abbiano la vena umoristica ostruita dal colesterolo, altrimenti non si spiega... - RVarrasso : È probabile che alcuni abbiano la vena umoristica ostruita dal colesterolo, altrimenti non si spiega... - 5e5curioso1965 : @EvaMari19467700 ..proteggici dal colesterolo - HTaffio : @Specialcla Ho sentito un rumore che veniva dal di dentro, era il colesterolo che apparecchiava le arterie -

(Di martedì 6 novembre 2018) Vestirsi di rosso è diventato un modo popolare per supportare la prevenzione delle malattie cardiache, responsabili principali della mortalità femminile. Ora un nuovo studio suggerisce che anche “mangiare rosso” potrebbe essere uno dei modi migliori per mantenere il cuore in salute, scopriamo perché. Lo studio, pubblicato su Critical Reviews in Food Science and Nutrition, è l’analisi sistematica di 19 diversi studi che coinvolgono oltre 602.000 adulti in Europa, USA e Australia. Lo studio ha confrontato il consumo alimentare didei partecipanti con l’incidenza di malattie cardiache, come ictus, infarti o morte legate a malattie del cuore. Tutti gli studi hanno seguito i partecipanti per un periodo da 4 a 41 anni. Lesono i flavonoidi rossi che abbondano nelle ciliegie di Montmorency, per esempio, o in generale nella frutta rossa. I risultati hanno dimostrato che ...