Da Morgan a Corona | l’amore secondo Asia Argento

dilei

: RT @AbatediTheleme: #AsiaArgento non sa resistere, da Morgan passando per Bourdain sino ad arrivare a Corona, se vede un uomo disperato va… - SplendorSolis00 : RT @AbatediTheleme: #AsiaArgento non sa resistere, da Morgan passando per Bourdain sino ad arrivare a Corona, se vede un uomo disperato va… - lucabattanta : RT @AbatediTheleme: #AsiaArgento non sa resistere, da Morgan passando per Bourdain sino ad arrivare a Corona, se vede un uomo disperato va… - nicolaermanno : RT @AbatediTheleme: #AsiaArgento non sa resistere, da Morgan passando per Bourdain sino ad arrivare a Corona, se vede un uomo disperato va… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Quello che sconvolge di più, della notizia del nuovo amore sbocciato tra l’ex ribelle, oggi novella Giovanna D’Arco crocifissa al rogo dell’ingiustizia mediaticae chi di quel circo mediatico ne è esperto conoscitore e furbastro attore Fabrizio, non è tanto l’improvvisa e inaspettata passione tra i due personaggi dannati. Non è nemmeno il dubbio che possa essere, per entrambi, una mossa studiata a tavolino, spinta da interessi più commerciali che passionali. Non è niente di tutto ciò, quanto piuttosto – dando per scontato che la relazione sia vera- una domanda: chi o cosa guida le scelte sentimentali di? Come può una donna passare dall’intellettuale tormentato, al cuoco “vissuto” Anthony Bourdain, al palestrato. Posto che con uno dissertasse di Chopin e De Andrè, con l’altro di alta cucina e con il terzo dell’ultima collezione ...