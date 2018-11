Cuffie Bluetooth economiche di qualità? Abbiamo provate le Meizu EP52 Lite

Lenovo Air Wireless Bluetooth Headset : Cuffie con antenna al grafene e intelligenza artificiale : Nel corso della settimana appena conclusasi, Lenovo - il colosso cinese dell'informatica che controlla anche il brand Motorola e l'ex divisione hardware di IBM - è balzata agli onori della cronaca per la presentazione di un top gamma telefonico , il Lenovo Z5 Pro che , oltre a un frontale dominato per il 95% dal display, adotta anche uno scanner 'in-screen', ed una selfiecamera ...

Cuffie e auricolari Bluetooth? Mai come quelli col cavo : Il sito SoundGuys ha testato diversi standard arrivando a una conclusione molto chiara: “L’audio Bluetooth non è il modo migliore di fruire contenuti di alta qualità”

Marshall lancia le Cuffie intrauricolari Marshall Minor II Bluetooth : Marshall ha annunciato un aggiornamento delle proprie cuffie wireless in-ear di fascia bassa, chiamate Marshall Minor II Bluetooth L'articolo Marshall lancia le cuffie intrauricolari Marshall Minor II Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Ecco le nuove Cuffie Bluetooth marchiate Nokia : True Wireless Earbuds e Pro Wireless Earphones : Non solo aggiornamenti ad Android 9 Pie e il nuovo Nokia 7.1 questa sera da HMD, ma anche delle nuove cuffie Bluetooth che promettono un design premium e una qualità sonora elevata a prezzi contenuti. L'articolo Ecco le nuove cuffie Bluetooth marchiate Nokia: True Wireless Earbuds e Pro Wireless Earphones proviene da TuttoAndroid.

Come Aumentare Volume Cuffie Bluetooth Android : Ecco Come alzare il Volume delle Cuffie Bluetooth su Android quando è troppo basso. Le Cuffie Bluetooth hanno un Volume basso su Android? Come alzarlo Volume Cuffie Bluetooth Android basso? Ecco Come alzarlo e aumentarlo Aumentare il Volume degli auricolari e delle Cuffie Bluetooth in Android Qualche settimana fa ho comprato (nuovamente) le Cuffie AirPods […]

Cuffie Bluetooth : le migliori alternative agli Apple Airpods : È il grande giorno per Apple e il lancio dei nuovi iPhone e non solo, attesi anche un Mac ridisegnato e nuovi gadget come gli Airpods. Ma potresti essere alla ricerca di un auricolare wireless con un po’ più di potenza, raffinatezza, robustezza o stile. Dai un’occhiata a queste alternative agli Airpods se l’approccio di Apple non fa al caso tuo: Cuffie bluetooth SAMSUNG ICON X Quando si tratta di andare testa a testa con Apple, ...