Crozza a che fuori tempo che fa | “Dissesto idrogeologico? Risolviamolo La natura non

Dissesto idrogeologico - Crozza a Che fuori tempo che fa : “L’atto più concreto del governo? Un selfie di Salvini…” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al Dissesto idrogeologico: “Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il Dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos’è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere.” L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini ...

Che tempo che fa - Maurizio Crozza sfotte Matteo Salvini su Elisa Isoardi : 'Ora anche la tua ragazza...' : 'Ma cosa ha da sorridere tanto Matteo Salvini ?. A Che fuori tempo che fa , spinoff del lunedì che Che tempo che fa , Maurizio Crozza dedica parte della sua copertina satirica al dramma del maltempo ...

In Molise 71 edifici su 100 sono abusivi. Arriva la satira di Crozza : 'Per il catasto di Campobasso non è una battuta la massima che il ... : Settantuno edifici su cento in Molise sono abusivi. Il dato è emerso da un' inchiesta del Corriere della Sera, realizzata da Gian Antonio Stella, il quale mette in evidenza come in Italia l'abusivismo ...

Natalità - il monologo amaro di Crozza : “Un campo per il terzo figlio? Pensa che arretrati quelli che ti danno gli sgravi fiscali…” : Maurizio Crozza nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove ha commentato, con un monologo ironico e amaro, la legislazione italiana, la maternità e i dati sulla Natalità confrontati con gli altri Paesi. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Natalità, il monologo amaro di Crozza: “Un campo per il terzo figlio? Pensa che arretrati quelli che ti danno gli sgravi ...

Crozza-Minniti : “Sono un supereroe del cazzo… Se vuole che faccia una cosa non me la chieda” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove Crozza/Minniti inizia l’intervista con un perentorio “Se vuole che risponda alle domande, non me le faccia”… “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Minniti: “Sono un supereroe del cazzo… Se vuole che faccia una cosa non me la chieda” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crozza-Salvini innamorato del Qatar : “Arabi? Basta che paghino. Qui per vendergli mitra italiani fatti dalle nostre mucche” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove Crozza nei panni esilaranti di un Salvini improvvisamente innamorato del Qatar: “Ho detto che non mi piace il Qatar? Pensavo che gli arabi fossero tutti sporchi, sudati, con i cammelli e le mogli cesse coperte dai teloni. Invece venendo qui ho scoperto che sono tutti sporchi, sudati, con i cammelli e le mogli cesse coperte dai teloni e pieni di soldi. Basta che ...

Crozza a Che fuori tempo che fa : “Risparmi degli italiani? Salvini non diceva ‘Prima gli italiani’ ma ‘Priva gli italiani'” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 è dedicata questa settimana ai risparmi degli italiani: “Dal prossimo anno la BCE non comprerà più i titoli di Stato e quindi dal 2019 il ministro Tria li rifilerà agli italiani. Abbiamo sempre capito male: Salvini non diceva PRIMA gli italiani ma PRIVA gli italiani”. L’artista genovese, con la consueta caustica ironia, ha poi continuato: “Di Maio ha detto che userà ...

Crozza a Beppe Grillo : “Io sto con te - ma avverti quando fai satira e quando il politico. Perché ora fai parte del potere” : Maurizio Crozza nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha commentato il discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo: “Grillo è un comico dell’assurdo solo che poi da comico non si è inventato una compagnia di cabaret che fa tournée nei teatri, no, si è inventato i 5 Stelle una compagnia di cabaret che va in tournée a Palazzo Chigi”. Video Nove L'articolo Crozza a Beppe Grillo: ...

Crozza-Di Maio e il condono di Ischia : “Iscrivermi al Pd? Frase detta da una manina del governo 5stelle che ci ha preceduti” : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove . Crozza-Di Maio si rimangia le promesse fatte in campagna elettorale e le dichiarazioni degli anni precedenti inclusa la promessa che il Movimento 5 stelle non si sarebbe mai alleato con la Lega di Salvini. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio e ...

Carla Signoris/ Il "marito deficiente" Maurizio Crozza (Che tempo che fa) : Carla Signoris si avvicina al ritorno sul grande schermo, grazie al film Bugiardi di Volfango De Biasi. Oggi sarà invece ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 23:44:00 GMT)

Crozza-Renzi svela sua vera vocazione : “In me arde il fuoco dello spettacolo - lo stesso che ha ridotto in cenere la sinistra” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – ritorna nei panni di Matteo Renzi, che in un camerino, pronto ad andare in scena, rivela la sua vera natura di uomo di spettacolo e l’amore per il palcoscenico: “All’epoca non l’avevo ancora capito ma io non volevo andare da Floris, da Vespa, dalla Gruber. Io volevo essere Vespa, Floris e la Gruber. Ormai ...

Crozza-Toninelli : “Lavoro anche 18 giorni al giorno a pancia a terra. Mia moglie è preoccupata e gelosa dei piloni” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – torna con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e il suo entusiasmo nel lavorare per ben “17-18 giorni al giorno a pancia a terra”. Il ministro spiega le sue nuove strategie per i piloni delle autostrade A24 e A25: “Mia moglie è gelosa dei piloni perché tutte le mie attenzioni sono a loro e non a ...

Crozza-Di Maio alle prese con la manina fantasma che infila cose che non gli piacciono nel contratto di governo : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – veste i panni di Luigi Di Maio pronto per la Procura e per denunciare la “manina” che ha messo nel contratto del governo del cambiamento una serie infinita di cose che non gli tornano, e cancellare tutto quello che non gli piace, riga per riga, incluso il logo della Lega sulla copertina. “A cercare il pelo ...

Crozza : "La colletta per i bimbi stranieri di Lodi? Raccolto così tanto che ora hanno Cannavacciuolo" : Maurizio Crozza commenta da Fabio Fazio, nel programma "Che fuori tempo che fa", il caso della mensa scolastica inaccessibile per i bimbi stranieri di Lodi. "Quando pensi che questo Paese abbia ...