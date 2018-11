Croce rossa contro i tagli di Salvini | gli immigrati hanno bisogno di visite dentistiche

Land Rover al fianco della Croce rossa per contrastare gli effetti delle calamità : Dal 2013 la collaborazione fra Land Rover e Croce Rossa ha portato soccorso ad oltre un milione di persone

Dl Fiscale - Silvestri (M5s) : “Scambi con la Croce rossa - Garofoli chiarisca o lasci”. Guzzetti : “Stimo i tecnici”. E Tria ringrazia : Il coro è unanime: “Dimissioni”. Roberto Garofoli, capo di gabinetto del Mef accusato di essere l’autore della norma pro Croce Rossa introdotta all’insaputa del governo nel dl Fiscale, deve fare un passo indietro. La richiesta arriva da diversi esponenti del M5s, dopo la rivelazione pubblicata dal Fatto: Garofoli aveva ottenuto a buon prezzo proprio dalla Croce Rossa un immobile a Molfetta che per nove anni aveva inutilmente ...

Garofoli e i soldi a Croce RossaSpunta il maxi-sconto per la casa : l capo di gabinetto del Mef Garofoli, che i Cinque Stelle accusano di essere l'autore della norma pro Croce Rossa introdotta di soppiatto nel dl fiscale e poi cassata da Conte, pochi mesi prima ha fatto un affare: ha aperto un lussuoso b&b nel cuore di Molfetta proprio grazie alla Croce Rossa, ottenendo dai suoi vertici, a buon prezzo, un immobile che per nove anni aveva inutilmente preteso a suon di carte bollate, come scrive oggi Segui su ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 ottobre : Il boiardo del Tesoro e i favori dalla Croce rossa per una casa : L’inchiesta Garofoli e i soldi a Croce Rossa dopo il maxi-sconto per la casa Conflitto di interessi – L’uomo accusato dai 5 Stelle di avere infilato l’articolo (poi cassato da Conte) a favore della Cri a dicembre 2017 aveva chiuso un accordo con i suoi vertici di Thomas Mackinson LiberTav di stampa di Marco Travaglio Siccome i 5Stelle hanno torto a prescindere da quello che fanno, per ogni loro scelta i giornaloni hanno sempre pronti ...

Dl Fiscale - scoppia un caso sulla Croce Rossa : E' polemica sulla vicenda dl Fiscale-Croce Rossa , con il Movimento 5 Stelle determinato a capire cosa sia successo. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha gettato acqua sul fuoco sulla vicenda, definendo l'attacco al suo Capo di Gabinetto Garofoli "senza fondamento e irrazionale". Tria ha "smentito categoricamente che la ...

Tria difende Garofoli dal M5S : "La norma sulla Croce rossa serviva a pagare il Tfr ai lavoratori : l'attacco al Mef è irrazionale" : "E' del tutto privo di fondamento e irrazionale l'attacco rivolto al Capo di Gabinetto del Mef, Roberto Garofoli, e al Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco", in merito ai provvedimenti relativi alla Croce Rossa. Lo afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota. Garofoli era finito nel mirino degli esponenti del M5S Vittoria Baldino ed Elio Lannutti che ne avevano chiesto le dimissioni."La norma proposta, e sollecitata da ...

Decreto fisco - M5S chiede le dimissioni del capo di Gabinetto di Tria Garofoli per lo stanziamento fantasma a Croce Rossa : “Garofoli spieghi, o si dimetta“. Poche righe, quasi un cartello, ma lapidarie: il M5S alla Camera chiede la testa del capo di Gabinetto del ministro Tria, presunto autore della norma sulla Croce Rossa apparsa alla vigilia del Decreto fiscale senza che nulla sapessero il premier Conte e tutti i suoi ministri, che pure erano chiamati a firmarlo. “Oggi scopriamo che nelle bozze del Decreto qualcuno ha inserito arbitrariamente ...

Conte scopre la 'manina' che ha introdotto in manovra 30 milioni in più alla Croce Rossa. Il M5S : "Il responsabile si dimetta" : A questo punto, però, Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia che secondo le stesse fonti di stampa avrebbe spiegato come la norma sia stata scritta dal Mef - è la sua ...

"In Croce rossa non si discrimina" : l'associazione risponde a Eleonora Ferri : Il presidente Francesco Rocca scrive ad Affaritaliani.it per rispondere alle accuse della consigliera leghista a Lodi: "Approfondirò la segnalazione". Segui su affaritaliani.it

Decreto Fisco - l’articolo fantasma pro Croce rossa : 84 milioni all’insaputa di Conte e ministri. Poi il premier lo stralcia : Domenica sera, preconsiglio dei ministri, vigilia di approvazione del Decreto Fiscale. Attorno al tavolo ci sono Giuseppe Conte, i suoi ministri e sottosegretari, vari tecnici. Arrivano le bozze aggiornate del Decreto e, racconta chi c’era, il capo del governo in persona alza il sopracciglio: “Scusate, che roba è?”. Tra le mani tiene il testo dell’articolo 23: due commi che muovono 84milioni di euro in tre anni intitolati a “Disposizioni urgenti ...