Cristiani contro | i dissidenti da Ariosto a Pasolini raccontati da Gianni Maritati

La tv di stato egiziana dice che sono state uccise 19 persone accusate dell’attentato contro i Cristiani copti del 2 novembre : La tv di stato egiziana ha detto che la polizia ha ucciso 19 jihadisti che ritiene essere i responsabili dell’attacco del 2 novembre contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani copti a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto. Nell’attacco

Egitto - attacco contro bus di fedeli Cristiani copti : 11 morti - l'Isis rivendica : Inoltre, ora, c'é un grandissimo incontro a Sharm el-Sheikh con migliaia di giovani da tutto il mondo", ha detto ancora il prelato, ex-portavoce della Chiesa cattolica copta. Al Sisi: profonda ...

Egitto - attacco contro autobus di Cristiani : almeno sette morti. L'Isis rivendica l'attentato : almeno sette cristiani copti sono stati uccisi, in Egitto , durante un assalto da parte di uomini armati. I terroristi hanno bloccato l'autobus sul quale viaggiavano i pellegrini, aprendo il fuoco ...

L'attacco dell’Isis contro i Cristiani copti in Egitto : Botta e risposta tra Conte e Giorgetti sul reddito di cittadinanza. Il sottosegretario ha detto che “la misura è difficile da attuare. Se non aumenta i posti di lavoro resterà fine a se stessa”. Il presidente del Consiglio ha ribadito: “Il reddito di cittadinanza partirà l’anno prossimo”. Il vicepre

Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro Cristiani copti a sud del Cairo - in Egitto : La chiesta copta egiziana ha detto che uomini armati hanno sparato contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto: nell’attacco sono state uccise Almeno sette persone. BREAKING: Egypt's coptic Church says gunmen opened The post Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro cristiani copti a sud del Cairo, in Egitto appeared first on Il Post.

Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro Cristiani coopti a sud del Cairo - in Egitto : La chiesta coopta egiziana ha detto che uomini armati hanno sparato contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto: nell’attacco sono state uccise Almeno sette persone. BREAKING: Egypt's Coptic Church says gunmen opened The post Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro cristiani coopti a sud del Cairo, in Egitto appeared first on Il Post.

In Nigeria 55 persone sono morte in uno scontro tra giovani Cristiani e musulmani in un mercato : Nella città di Kasuwan Magani, nel nord della Nigeria, 55 persone sono morte a causa di uno scontro tra giovani cristiani e giovani musulmani. Le violenze sono avvenute nel mercato della città e hanno avuto inizio con un diverbio tra alcuni The post In Nigeria 55 persone sono morte in uno scontro tra giovani cristiani e musulmani in un mercato appeared first on Il Post.

Presidenziali Brasile - i Cristiani si mobilitano contro il non voto : ... - 'Astenersi o votare scheda bianca' alle elezioni Presidenziali del 7 ottobre in Brasile 'significherebbe indebolire la democrazia e mettere a repentaglio la possibilità di purificare la politica'. ...

CINA - LA PERSECUZIONE CONTRO Cristiani E MUSULMANI/ Campi di rieducazione e bibbie date alle fiamme : Nonostante la costituzione riconosca la libertà religiosa, in CINA si sta scatenando una delle persecuzioni più forti di sempre, CONTRO CRISTIANI e MUSULMANI(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:05:00 GMT)

Cei : summer school islamo-cristiano a Firenze. Giovani Cristiani e musulmani - "crediamo nel valore dell'incontro" : Laboratori interattivi, spettacoli teatrali e proiezione di un docu-film. Ma anche momenti di preghiera, condivisi ma non sincretici, tra credenti. "Accanto alla riflessione accademica " scrivono i ...