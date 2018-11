Corte Ue | L’Italia recuperi l’Ici non pagata da Chiesa e nonprofit

La sentenza della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa” : Una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea stabilisce che lo Stato italiano deve recuperare le cifre che la Chiesa avrebbe dovuto pagare per l'Ici, l'imposta comunale sugli immobili. La decisione della Corte Ue ribalta le precedenti decisione della Commissione europea e del tribunale Ue che avevano sancito "l'impossibilità" di recuperare tali somme.Continua a leggere

Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa”. Respinto ricorso sull’Imu : Lo Stato italiano deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito “l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative” nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ...

“Carcere troppo duro per Provenzano” : la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso. Secondo i giudici, il ministero della giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e deg...

Provenzano - la Corte europea condanna l’Italia : “Carcere troppo duro per il boss” : Provenzano carcere troppo duro: la Corte europea condanna l’Italia La Corte europea dei Diritti umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per avere rinnovato il regime carcerario del 41 bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo del 2016 fino alla morte del boss mafioso. Secondo la Corte, il ministero della Giustizia ha violato l’articolo 3 della Convenzione, riguardante la proibizione di trattamenti inumani o degradanti. Allo ...

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver continuato ad applicare il carcere duro su Bernardo Provenzano benché fosse malato : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per avere rinnovato un regime carcerario durissimo e criticato – il cosiddetto “41 bis” – a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo del 2016 fino alla morte avvenuta il 13 The post La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver continuato ad applicare il carcere duro su Bernardo Provenzano benché fosse malato appeared first on Il Post.

Carcere troppo duro per Provenzano : la Corte Ue dei diritti condanna l’Italia : Prima di morire, l'erede di Totò Riina si era lamentato del 41bis e delle cure inadeguate in prigione, a dispetto delle sue condizioni di salute

«Carcere troppo duro» per Provenzano : la Corte europea dei diritti condanna l’Italia I misteri della vita del boss : La sentenza del tribunale per i diritti umani fa riferimento al regime di 41 bis applicato al boss malato dal 2016 fino al giorno della sua morte

«Carcere troppo duro» per Provenzano : la Corte Ue dei diritti condanna l’Italia I misteri della vita del boss : La sentenza del tribunale per i diritti umani fa riferimento al regime di 41 bis applicato al boss malato dal 2016 fino al giorno della sua morte

Carcere troppo duro per Provenzano : la Corte Ue dei diritti condanna l’Italia I misteri della vita del boss : La sentenza del tribunale per i diritti umani fa riferimento al regime di 41 bis applicato al boss malato dal 2016 fino al giorno della sua morte

“L’Italia ha violato i diritti umani di Bernardo Provenzano”. La condanna della Corte UE : Secondo la corte Europea per i diritti umani l'Italia ha illegittimamente detenuto Bernarno Provenzano in regime di carcere duro nonostante le sue gravissime condizioni di salute negli ultimi mesi di vita.Continua a leggere

Carcere troppo duro per Provenzano : la Corte Ue dei diritti condanna l’Italia : La sentenza del tribunale per i diritti umani fa riferimento al regime di 41 bis applicato al boss malato dal 2016 fino al giorno della sua morte

Maurizio Belpietro : ‘Monti ha affossato l’Italia. dov’erano Bankitalia - l’Istat e la Corte dei Conti?’ : Maurizio Belpietro: ‘Monti ha affossato l’Italia. dov’erano Bankitalia, l’Istat e la Corte dei Conti?’ Maurizio Belpietro giornalista e conduttore televisivo italiano e Direttore de La Verità, al programma televisivo Di martedì condotto da Giovanni Floris dove tratta argomenti sulla politica, cultura, consumi, costume, società accusa Monti del fallimento Italiano. Tutto inizia con un massiccio confronto con la ...