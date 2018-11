Corte Ue | Italia recuperi Ici non versata da Chiesa Sono 4-5 miliardi

La Corte Ue bacchetta l'Italia : "Faccia pagare l'Ici alla Chiesa" : "Anche la Chiesa deve pagare l'Ici". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha annullato le sentenze precedenti che esentavano gli immobili del Vaticano a versare l'imposta. È stato accolto, infatti, il ricorso della scuola elementare Montessori di Roma, mentre è stato respiti quello che chiedeva di far pagare anche l'Imu. In passato prima la Commissione europea (2012) e poi il tribunale dell'Ue (2016) avevano sancito ...

Ici e Chiesa - la Corte Ue : "L'Italia recuperi la tassa non versata" : La Corte di giustizia dell'Unione europea è netta: lo Stato italiano deve recuperare i soldi dell' Ici non pagata dalla Chiesa . Lo hanno i giudici della Corte - che ha sede in Lussemburgo - ...

"L'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue : Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative" nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ...

La Corte Ue contro la Chiesa "L'Italia recuperi l'Ici non versata" : La Chiesa deve pagare l'Ici e lo Stato italiano deve recuperare quanto non versato finora. Storica sentenza dei giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea Segui su affaritaliani.it

Corte Ue : “Italia recuperi Ici non pagata dalla Chiesa”. Respinto ricorso sull’Imu : L’Italia deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa. Così hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito “l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative” nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici di ...

"L'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa". Lo ha stabilito la Corte Ue : Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative" nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ...

Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa”. Respinto ricorso sull’Imu : Lo Stato italiano deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito “l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative” nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ...

Corteo CasaPound "Italia risorgi' : ANSA, - TRIESTE, 3 NOV - È partito da largo Riborgo, mentre dalle casse acustiche montate su automezzi venivano diffuse le note della Primavera di Vivaldi, il Corteo organizzato da CasaPound in ...

FABIO TESTI/ La polemica sulla tv italiana : "A casa i professionisti - preferiscono i giullari di Corte" : FABIO TESTI, attore italiano di fama mondiale, si è fatto ampiamente conoscere in numerose produzioni cinematografiche. Ora ripercorre la sua carriera, senza risparmiarsi qualche crititica.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:47:00 GMT)

Sciopero generale flop - disagi solo a Roma e Milano : «Adesione bassa». Cortei in tutta Italia : Un venerdì che poteva essere da incubo per i trasporti in molte città Italiane, per via dello Sciopero generale di tutte le categoria di lavoratori, indetto dai sindacati...

Nessuno tocchi padrino : la Corte europea condanna l'Italia - abusò del 41 bis quando Provenzano era in agonia : Il nostro ministero della Giustizia avrebbe violato il diritto del boss mafioso a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti -

“Carcere troppo duro per Provenzano” : la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso. Secondo i giudici, il ministero della giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e deg...

Provenzano - la Corte europea condanna l’Italia : “Carcere troppo duro per il boss” : Provenzano carcere troppo duro: la Corte europea condanna l’Italia La Corte europea dei Diritti umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per avere rinnovato il regime carcerario del 41 bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo del 2016 fino alla morte del boss mafioso. Secondo la Corte, il ministero della Giustizia ha violato l’articolo 3 della Convenzione, riguardante la proibizione di trattamenti inumani o degradanti. Allo ...

Provenzano - Corte UE condanna Italia per rinnovo carcere duro; Di Maio : 'Ma scherziamo?' : Il carcere duro non era più idoneo alle precarie condizioni di salute di Bernardo Provenzano. L'ultimo 'capo dei capi' [VIDEO] della mafia, arrestato nel 2006 dopo una lunghissima latitanza, è morto il 13 luglio di due anni fa all'ospedale San Paolo di Milano all'eta' di 83 anni. Secondo la Corte europea dei diritti umani, il regime del 41bis applicato negli ultimi mesi di vita, dal 23 marzo al 13 luglio del 2016, quando le sue condizioni si ...