Corte Ue | “Italia recuperi Ici non pagata dalla Chiesa” Respinto ricorso sull’Imu

Quincy Promes al Siviglia : dopo il Corteggiamento “italiano” l’esterno sceglie la Liga : Quincy Promes lascia lo Spartak Mosca per approdare al Siviglia, il calciatore olandese è stato corteggiato da Milan e Roma in estate Quincy Promes vola al Siviglia. L’esterno olandese, ex Spartak Mosca, è stato corteggiato da diversi club durante l’estate, anche del nostro campionato. Milan e Roma sono state in contatto con gli agenti del calciatore, senza però affondare il colpo. L’ha spuntata dunque il Siviglia, che si ...