Corte Ue | Italia dovrà recuperare Ici non pagata dalla Chiesa

Corte Ue all'Italia : recuperare ICI non versata dalla Chiesa : L'Italia deve recuperare l'ICI non versata dalla Chiesa . Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea , annullando così la decisione con cui la Commissione Ue "ha rinunciato a ordinare il recupero ...

La sentenza della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa” : Una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea stabilisce che lo Stato italiano deve recuperare le cifre che la Chiesa avrebbe dovuto pagare per l'Ici, l'imposta comunale sugli immobili. La decisione della Corte Ue ribalta le precedenti decisione della Commissione europea e del tribunale Ue che avevano sancito "l'impossibilità" di recuperare tali somme.Continua a leggere

Corte Ue : Italia recuperi Ici non versata da Chiesa ed enti non profit. Sono almeno 4 miliardi : Tutti gli enti non commerciali , sia quelli appartenenti a confessioni religiose riconosciute dallo stato Italiano sia quelli legati al mondo no profit, dai partiti alle associazione sportive, ...

Corte Ue : "Italia recuperi Ici dalla Chiesa" : Roma, 6 nov., AdnKronos, - L'Italia dovrà recuperare il mancato gettito Ici dovuto dalla Chiesa. La Corte di Giustizia Ue ha annullato la decisione con cui la Commissione europea ha rinunciato a ...

Corte Ue : Italia recuperi Ici non versata da Chiesa ed enti non profit. Sono almeno 4 miliardi : Lo Stato Italiano deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa e da tutti gli enti non commerciali come Ong, partiti e associazioni sportive: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016. Respinto invece ricorso sull’Imu, le cui esenzioni per la Chiesa erano state introdotte dal governo ...

Corte Ue : Italia deve recuperare Ici non versata dalla Chiesa : Lo Stato Italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: lo hanno deciso i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la ...

Corte Ue : "Italia recuperi Ici dalla Chiesa" : L'Italia dovrà recuperare il mancato gettito Ici dovuto dalla Chiesa . La Corte di Giustizia Ue ha annullato la decisione con cui la Commissione europea ha rinunciato a ordinare il recupero di aiuti ...

La Corte di giustizia Ue : l'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa : Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e ...

Corte Ue : Italia recuperi Ici non versata da Chiesa ed enti non profit : Lo Stato Italiano deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016. Respinto invece ricorso sull’Imu, le cui esenzioni per la Chiesa erano state introdotte dal governo Monti...

"L'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa" : la sentenza della Corte Ue : Annullate le precedenti decisioni che avevano sancito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative". Respinto invece il ricorso sull'Imu

La Corte Ue bacchetta l'Italia : "Faccia pagare l'Ici alla Chiesa" : "Anche la Chiesa deve pagare l'Ici". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha annullato le sentenze precedenti che esentavano gli immobili del Vaticano a versare l'imposta. È stato accolto, infatti, il ricorso della scuola elementare Montessori di Roma, mentre è stato respiti quello che chiedeva di far pagare anche l'Imu. In passato prima la Commissione europea (2012) e poi il tribunale dell'Ue (2016) avevano sancito ...

Ici e Chiesa - la Corte Ue : "L'Italia recuperi la tassa non versata" : La Corte di giustizia dell'Unione europea è netta: lo Stato italiano deve recuperare i soldi dell' Ici non pagata dalla Chiesa . Lo hanno i giudici della Corte - che ha sede in Lussemburgo - ...

Corte Ue : Italia recuperi Ici non versata da Chiesa. Sono 4-5 miliardi : Lo Stato Italiano deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016. Respinto invece ricorso sull’Imu, le cui esenzioni per la Chiesa erano state introdotte dal governo Monti...

"L'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue : Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative" nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ...