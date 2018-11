Corte Ue all' Italia | recuperare ICI non versata dalla Chiesa

Corte Ue : Italia dovrà recuperare Ici non pagata dalla Chiesa : Roma, 6 nov., askanews, - L'Italia dovrà recuperare il gettito dell'Ici non pagata dalla Chiesa. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia europea che ha annullato la decisione della Commissione del ...

"L'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue : Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative" nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ...

