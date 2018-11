“Corso per Telecronisti Sportivi” di OA Sport Come diventare un giornalista televisivo

oasport

(Di martedì 6 novembre 2018) Dopo la fortunata prima edizione dello scorso mese di maggio, dedicata agli aspiranti cronistiivi sul web, OApropone il “Corso perivi”, dedicato a coloro che nutrono una fervida passione per il raccontoivo e desiderano tramutarla in un lavoro. Quante volte, nel corso della tua vita, hai ascoltato la telecronaca di un eventoivo ed hai pensato “mi piacerebbe provare“? Il “Corso perivi” di OAfornirà le basi necessarie per intraprendere la professione delo radiofonico, laddove il cronista diventa un vero e proprio cantore dello. Grazie alla comprovata esperienza dei docenti presenti, i corsisti avranno modo di carpire i segreti di un mestiere intrigante e coinvolgente, nonché di mettersi direttamente alla prova con dei laboratori pratici. Il Corso si ...