Contraccettivi orali | quali sono e come funzionano

dilei

: Assumi #contraccettivi orali? Parlane con lo #specialista se soffri di #rosacea: - TopDoctors_it : Assumi #contraccettivi orali? Parlane con lo #specialista se soffri di #rosacea: -

(Di martedì 6 novembre 2018) Fra ipiù utilizzati dalle donne troviamo quelli che vengono somministrati per via orale. Il più famoso è la pillola, che viene assunta per bocca tutti i giorni alla stessa ora. Grazie ad una particolare combinazione di ormoni, questo medicinale consente di inibire l’ovulazione. Ad oggi esistono due tipologie di anticoncezionali(o ormonali): la pillola estroprogestinica e la minipillola. La prima è formata da estrogeni e progestinici che ostacolano la fecondazione dell’ovulo e il suo impianto. Va assunta per 21 giorni, seguiti da una sospensione di 7 giorni durante la quale si presentano le mestruazioni. La pillola estroprogestinica in sostanza inibisce l’ovulazione rendendo il muco cervicale ostile al passaggio degli spermatozoi. Ad oggi viene considerato il metodo contraccettivo più efficace, inoltre apporta diversi benefici,la riduzione ...