calcioweb.eu

: Continua l‘imbattibilità della @juventusfc : bianconeri favoriti con il @ManUtd a 1,60 su @SisalMatchpoint . La… - Jammasrl : Continua l‘imbattibilità della @juventusfc : bianconeri favoriti con il @ManUtd a 1,60 su @SisalMatchpoint . La… - Jammasrl : Continua l‘imbattibilità della Juventus: bianconeri favoriti con il Manchester United a 1,60 su Sisal Matchpoint. L… - MarcoReus36169 : Vittoria sofferta ma importante.L'imbattibilità continua.Torniamo a 4 punti dal Bayern.??????? #WOBBVB #BUNDESLIGA -

(Di martedì 6 novembre 2018) Lasi presenta al match con ilda prima del girone H, imbattuta, con sei reti realizzate e zero subite. Un biglietto da visita che fasquadra bianconera una delle principali indiziate alla conquistaCoppa e che lascia pochi dubbi anche sulla vittoria nel match. Dubbi non ne hanno sicuramente gli analisti di Sisal Matchpoint che quotano il successo juventino a 1,60, una sconfitta metterebbe in serio pericolo la qualificazione degli inglesi, ma vincere allo Stadium è un’impresa da 6 volte la posta. Il pareggio è a 3,80. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria degli uomini di Allegri. Ronaldo va a caccia del suo primo gol in questa edizione di Champions League, l’ultima rete in Europa di CR7 risale allo scorso aprile, quando segnò il “famoso” rigore al 90’ proprio alla. La sua prima rete europea con la ...