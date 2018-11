Conte | un nuovo viadotto entro il 2019

Prescrizione - nuovo emendamento 5S titolo diverso - Contenuto identico. Salvini 'No processi infiniti' : Dopo lo stallo, iI M5S tira avanti e non arretra sulla questione Prescrizione. Nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera è stato presentato un nuovo emendamento dei relatori M5s,...

Real - Solari non convince Nuovo tentativo per Conte : Il neo tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, farà stasera il suo esordio in panchina in Coppa del Re contro il Melilla ma a livello societario si sta lavorando per trovare un sostituto al '...

Stampa spagnola - Solari non convince. Nuovo tentativo per Conte : Il neo tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, farà stasera il suo esordio in panchina in Coppa del Re contro il Melilla ma a livello societario si sta lavorando per trovare un sostituto al '...

Real Madrid - nuovo tentativo per Conte : Solari non convince : Perez ha paura che l'ex Inter sia "amico" dello spogliatoio: ma il tecnico italiano vuole garanzie tecniche

Manovra - nuovo vertice stasera con Conte : 12.45 nuovo vertice sulla Manovra previsto questa sera a Palazzo Chigi. Al vertice, a quanto si apprende, parteciperà il premier Conte, di ritorno dall'India. La riunione avrà lo stesso formato di quella di ieri, quindi dovrebbe vedere la presenza del ministro del Tesoro Tria, dei viceministri Garavaglia e Castelli e dei tecnici Mef. Dall'India il premier dice: "stasera rientro e dovrei trovare i tecnici Mef che hanno fatto i conti. C'è chi ...

Marco Mengoni annuncia il titolo del nuovo album - un Contenitore di vita grande come un oceano : Marco Mengoni annuncia il titolo del nuovo album: è Atlantico il nuovo progetto discografico di inediti del cantante di Ronciglione atteso per il mese di novembre. Atlantico verrà rilasciato il prossimo 30 novembre con Sony Music, anticipato dai singoli Voglio e Buona vita. Dopo l'ascolto dei primi due brani estratti dal disco e dopo l'annuncio delle date del tour italiano nei palazzetti dello sport, Marco Mengoni ha comunicato il titolo del ...

Real Madrid : stop alle puntate su Conte nuovo allenatore : L’annuncio dell’esonero di Julen Lopetegui e quello del suo successore alla guida del Real Madrid: accadrà tutto oggi pomeriggio, nel day after del rovinoso 5-1 con cui il Barcellona ha liquidato Ramos e compagni nel Clasico. C’è solo un nome per la panchina dei Galacticos ed è quello di Antonio Conte, con cui i contatti erano stati avviati già un mese fa. La firma del tecnico salentino appare ormai quasi una formalità e il tam tam di voci ...

Real Madrid - Antonio Conte nuovo allenatore? : Il Barcellona affonda 5-1 il Real Madrid e Lopetegui e un ciclo straordinario. La statistica dice nelle ultime 10 partite i bianchi hanno vinto solo 3 volte (compreso il 3-0 in Champions sulla Roma), pareggiato due e perso cinque volte, comprese le sconfitte in campionato con Levante e Alaves in ottobre prima della debacle al Camp Nou. Secondo la stampa spagnola finisce qui il cammino di Lopetegui alla guida delle merengue e nelle prossime ore ...

Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid/ Ultime notizie : domani l'esonero di Lopetegui - poi l'annuncio : Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid: domani l'esonero di Lopetegui, poi l'annuncio. Le Ultime notizie: vicina la conclusione della causa tra l'ex Juventus e il Chelsea(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:40:00 GMT)

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime notizie Milan - Leonardo nuovo allenatore in pole su Donadoni - Conte - Wenger... : GATTUSO ESONERATO? Ultime notizie Milan, Leonardo nuovo allenatore rossonero? La clamorosa suggestione: le alternative Donadoni, Conte, Wenger. Tutti i nomi per la panchina.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Inaugurazione Nuovo ospedale Ragusa - Dipasquale Contesta Musumeci : Inaugurazione del Giovanni Paolo II. Nello Dipasquale e il Nuovo ospedale di Ragusa. Il deputato Pd contesta scuse e indignazione del Governatore

Conte IN RUSSIA : PUTIN CI SALVERÀ?/ Il ‘nodo’ titoli di Stato e l’invito : “vorremmo di nuovo G8 con Mosca” : CONTE a Mosca: nasce l’asse Italia-RUSSIA. Ultime notizie, PUTIN e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:45:00 GMT)

Conte - vorremmo di nuovo il G8 con Mosca : ANSA, - Mosca, 25 OTT - Il premier italiano Giuseppe Conte torna a dirsi favorevole al ritorno al formato G8 con la Russia. "Se ci sedessimo assieme in un gruppo di otto al summit" in Canada a giugno -...