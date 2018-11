Conte annuncia task force ' taglia-forbici'

Marco Mengoni annuncia il titolo del nuovo album - un Contenitore di vita grande come un oceano : Marco Mengoni annuncia il titolo del nuovo album: è Atlantico il nuovo progetto discografico di inediti del cantante di Ronciglione atteso per il mese di novembre. Atlantico verrà rilasciato il prossimo 30 novembre con Sony Music, anticipato dai singoli Voglio e Buona vita. Dopo l'ascolto dei primi due brani estratti dal disco e dopo l'annuncio delle date del tour italiano nei palazzetti dello sport, Marco Mengoni ha comunicato il titolo del ...

DECRETO FISCALE - Conte annuncia “C’È L’ACCORDO”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : pace o tregua armata? : DECRETO FISCALE, CONTE ANNUNCIA “C’È L’ACCORDO”. Ultime notizie, Di Maio-Salvini: pace o tregua armata? Il leghista cede sullo scudo FISCALE per salvaguardare il DECRETO sicurezza(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:02:00 GMT)

DARKSIDERS 3 : THQ Nordic annuncia i Contenuti post lancio : Ci stiamo avvicinando all’uscita del tanto atteso DARKSIDERS 3, nel frattempo THQ Nordic e Gunfire Games annunciano il rilascio di contenuti post lancio, due DLC molto interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta. DARKSIDERS 3: I contenuti post lancio Il primo contenuto previsto dopo il lancio del gioco, prende il nome di The Crucible. Il DLC in questione ci porterà ad esplorare una nuova location, nella quale potremo ...

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Rocco Casalino ha annunciato vendetta contro i tecnici di Tria. Cosa dicono Conte - Salvini e Di Maio : È un audio di pochi minuti, ma destinato a creare tanti problemi e tensioni al governo alle prese in questi giorni col varo della legge di bilancio. Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo forte della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell’Economia che secondo lui sta boicottando di fatto la ricerca di risorse per sostenere, nella Manovra ...

Gli sviluppatori di Dead Cells annunciano nuovi Contenuti per il loro titolo : I ragazzi di Motion Twin hanno annunciato che il platform\roguelikelike Dead Cells vedrà presto nuovi contenuti, a pagamento e non.Come riporta Rock Paper Shotgun, il team di Motion Twin ha affermato di essere molto stanco dopo aver speso 3 anni per pubblicare il loro titolo, ma invita i fan a non disperare in quanto dopo un piccolo periodo di "vacanza" torneranno più carichi di prima per creare nuovi contenuti per Dead Cells. Il team ha poi ...

Acer e Red Bull Media House hanno annunciato il rinnovo della collaborazione per la produzione di Contenuti eSport : Acer e Red Bull Media House hanno annunciato oggi di aver stretto un nuovo accordo di partnership per la produzione di contenuti. Dopo aver lavorato insieme con successo per oltre 12 mesi, le due società continueranno a raccontare le storie più eclatanti e interessanti dal mondo gaming ed eSport, sempre in continua e rapida espansione.La collaborazione è iniziata a maggio dell'anno scorso con l'obiettivo condiviso di fornire agli appassionati di ...

Annunciato un nuovo bundle Nintendo Switch Contenente alcuni oggetti speciali di Fortnite : I fan del gioco di successo Fortnite che desiderano giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo stanno per ricevere una sorpresa. Il 5 ottobre arriverà nei negozi un nuovo bundle Nintendo Switch contenente oggetti speciali del gioco. Il set include una console Nintendo Switch, 1.000 V-Buck (la valuta ufficiale di Fortnite) e il Pacchetto Doppia Elica - che consiste in un Costume esclusivo, un Dorso Decorativo, un Deltaplano e un Piccone. I ...

Annunciata per Fortnite data di inizio Fall Skirmish - dettagli su Contenuti : Dopo essere stato al centro di una spiacevole vicenda, proprio in queste ore il team di Epic Games ha annunciato per Fortnite la data di inizio del Fall Skirmish. Come saprete, l'evento era stato annunciato qualche giorno fa tramite i canali ufficiali dello sviluppatore e del gioco, assieme ad alcuni dettagli ulteriori. Nelle ultime ore Fortnite ha ricevuto la data ufficiale di inizio dell'evento, prevista per il 21 settembre. Il prossimo ...

Milleproroghe - Fraccaro (M5s) annuncia la prima fiducia del governo Conte. E il Pd protesta : “Atto illegittimo” : Tensione alla Camera dopo che, durante la discussione e le votazioni sul decreto Milleproroghe, è intervenuto il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro per annunciare la richiesta di fiducia. La prima volta per il governo Conte. Una decisione che ha provocato la reazione veemente dei deputati Pd: alcuni si sono seduti sui banchi del governo. Il deputato del Pd Roberto Giachetti ha poi protestato dopo aver scoperto, ...

M5s - Di Maio vede Grillo e Casaleggio. E annuncia : “20-21 ottobre Italia 5 stelle al Circo massimo. Ci sarà anche Conte” : Un pranzo nella capitale tutti e tre insieme come non se ne vedeva da un po’ di tempo. Luigi Di Maio ha incontrato il garante del Movimento Beppe Grillo e il figlio del cofondatore Davide Casaleggio per fare il punto della situazione sul governo e lavorare, tra le altre cose, sull’organizzazione della prossima “Italia 5 stelle”. L’ormai tradizionale raduno quest’anno torna a Roma, là dove già era stato nel ...