Concorso DSGA | primi dettagli del bando | i contenuti delle prove

Concorso DSGA : ecco la bozza del Bando con il programma d’esame : In attesa della pubblicazione definitiva, prevista entro fine dicembre 2018, ecco la bozza del Bando di Concorso DSGA per 2.004 posti. La bozza del documento disciplina le modalità con cui si svolgerà la selezione dei Dirigenti dei servizi generali e amministrativi, tramite Decreto di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ricordiamo che il Concorso prevede la selezione di personale nel Ruolo di DSGA da assumere con contratto a ...

Concorso DSGA : prove d'esame - programmi - tabella valutazione. Bozza decreto - anteprima : Sono ammessi a partecipare Chi può partecipare diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica , LS, 22, 64, 71,...

Concorso DSGA entro dicembre 2018 : come prepararsi : Il Concorso DSGA 2.004 posti deve essere indetto entro il 31 dicembre 2018. C’è trepidante attesa sulla data e si è svolto un altro incontro tra Miur e sindacati. Ai facenti funzione, ovvero agli assistenti amministrativi incaricati del ruolo superiore di DSGA per almeno tre anni scolastici, sarà dedicato il 20-30 per cento dei posti totali, che sono 2.004. dopodiché, in un momento successivo, si potrebbe stabilire una procedura riservata al ...