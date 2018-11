Con Opel Combo Life ed ENPA #SpazioAllaFelicità | anche dei cani

Opel Combo Life - Una settimana Con la 1.5D 130 CV Innovation - DAY 5 : La protagonista del nostro Diario di Bordo questa settimana è la Opel Combo Life. Equipaggiata con il 1.500 turbodiesel da 130 CV e 300 Nm di coppia massima a 1.750 giri, la multispazio compatta della Casa tedesca è in allestimento Innovation, il più ricco dei due disponibili, e comprende di serie: paraurti anteriore con skid plate, fari con luci diurne a Led, fendinebbia con funzione cornering, portellone con lunotto di vetro apribile, cerchi ...

Opel Combo Con IntelliGrip - sicurezza e modularità anche nel lavoro : La sicurezza sui terreni accidentati come i cantieri è una priorità, anche nel caso delle vetture. Si possono infatti evitare incidenti se si sceglie il veicolo giusto, con tutti gli equipaggiamenti e le dotazioni necessarie, per esempio un van compatto come il nuovo Opel Combo Cargo con controllo adattivo della trazione IntelliGrip e pack cantiere. Con il sistema IntelliGrip, Combo Cargo a trazione anteriore – International Van of the Year ...

Opel e RAI insieme per “I Bastardi di PizzofalCone” : I romanzi di Maurizio de Giovanni sono stati l’ispirazione per una delle fiction RAI di maggior successo delle ultime stagioni, “I Bastardi di Pizzofalcone”, il cui personaggio centrale, l’ispettore Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, è alla guida di una Opel Grandland X, SUV sportivo e avventuroso, potente e di classe. Insignia, l’ammiraglia dinamica e innovativa […] L'articolo Opel e RAI insieme per “I Bastardi di ...

Opel e RAI insieme per “I Bastardi di PizzofalCone” : ecco i modelli presenti nella serie : Torna l’ispettore Lojacono nella seconda serie e di nuovo si affianca ad Opel: i modelli Opel Insignia, Grandland X e Astra, al servizio dei “Bastardi” I romanzi di Maurizio de Giovanni, scrittore brillante e raffinato dallo stile forte e particolarmente creativo, sono stati l’ispirazione per una delle fiction RAI di maggior successo delle ultime stagioni. Compagni di viaggio dei protagonisti, per il secondo anno consecutivo, i modelli ...

Opel - nel futuro ci sono Suv e modelli Con la spina. Addio a Adam - Karl e Cascada : E saranno proprio gli sport utility il cavallo di battaglia della marca tedesca: entro il 2021 la loro quota dovrebbe rappresentare ben il 40% della produzione Opel , oggi siamo al 25%,. Fra veicoli ...

Opel - Confermata l'elettrificazione della gamma : La Opel ha rilasciato un comunicato in cui conferma la riorganizzazione della propria gamma in base al piano strategico Pace!. Seguendo le nuove direttive decise dal gruppo Psa il marchio di Rüsselsheim punterà sui segmenti chiave del mercato per fare volumi ed elettrificherà la propria gamma. Uno degli obiettivi più ambiziosi è quello di portare, entro il 2021, la quota delle Suv dall'attuale 25 al 40% del venduto totale.Corsa ...

Biglietti per i Live di X Factor Con Opel : come partecipare al gioco e vincere la finale : Opel regala Biglietti per i Live di X Factor e per la puntata finale in programma per il mese di dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Opel e X Factor invitano i fan a partecipare ad un gioco online per provare a vincere i posti per i Live Show di X Factor 2018, molto cercati ogni anno. I Biglietti per i Live di X Factor, infatti, non sono disponibili in vendita e non sono acquistabili dagli utenti interessati: per partecipare come ...

Opel presenta la Guida Semi-autonoma Con il progetto Ko-HAF : Opel presenta la Guida Semi-autonoma dimostrando che si può pensare a un futuro con un numero inferiore di incidenti stradali e dove chi Guida potrà leggere, scrivere o rilassarsi invece di dover continuamente tenere sotto controllo la vettura. Il costruttore tedesco partecipa infatti a Ko-HAF – “Kooperatives hochautomatisiertes Fahren” – un progetto tedesco che si occupa di ricerca nel campo della Guida Semi-autonoma cooperativa, iniziato nel ...