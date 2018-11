Con Google Camera su Razer Phone 2 i miglioramenti sono notevoli

Beccati da Google Maps mentre si baciano Con passione. Ma le loro identità restano ignote : Google Maps, l'app lanciata nel 2005 e ormai utilizzatissima in tutto il mondo, ha 'catturato' una giovane coppia in Brasile mentre si lasciava andare ad effusioni amorose. La donna indossava un paio ...

Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel Con un processore dedicato alla fotocamera : I processori della serie Exynos, progettati e costruiti in casa da Samsung, sono sempre stati all’avanguardia e in grado di tener testa ai […] L'articolo Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel con un processore dedicato alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

La feature Call Screening in arrivo sui Google Pixel di prima e seConda generazione : Call Screening è disponibile solo per i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL ma il colosso di Mountain View ha promesso di implementarla a breve nei Pixel di vecchia generazione L'articolo La feature Call Screening in arrivo sui Google Pixel di prima e seconda generazione proviene da TuttoAndroid.

Dietro le Contraddizioni dei Pixel 3 c’è un disegno preciso - che corrobora il narcisismo di Google – Editoriale : Sul perché Google voglia affrontare il 2019 con gli smartphone delle contraddizioni non esiste e non esisterà risposta certa. Eccone una L'articolo Dietro le contraddizioni dei Pixel 3 c’è un disegno preciso, che corrobora il narcisismo di Google – Editoriale proviene da TuttoAndroid.

Il #MeToo in casa Google. I dipendenti hanno scioperato Contro le molestie : Proteste dei dipendenti di Google (Foto: Peter Foley/Bloomberg) Giovedì primo novembre i dipendenti Google di 20 uffici dislocati in 3 continenti hanno lasciato le loro postazioni di lavoro alle 11.10 (secondo il rispettivo fuso orario) e sono scesi in strada, protestando contro le politiche di Big G riguardo alle molestie. La questione delle molestie è tornata all’onore delle cronache durante gli ultimi giorni di ottobre quando, a ridosso della ...

Google Contatti cambia look anche sul web : ecco il nuovo Material Theme : Google Contatti cambia veste grafica anche sul web e adesso si presenta con un look tutto nuovo e in perfetto stile Material Theme, che pian piano sta arrivando in tutti i servizi di Google. L'articolo Google Contatti cambia look anche sul web: ecco il nuovo Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Google Drive si rinnova e diventa Google One : 2 TB Con 9 - 99 euro al mese : Dopo tanti anni di onorato servizio, Google Drive cambia look e diventa Google One, che va a raggruppare più servizi prima divisi in uno solo. I servizi che Google One incorpora sono Drive, Gmail e leggi di più...

Google - protesta dei dipendenti Contro il sessismo : I dipendenti di Google in tutto il mondo hanno lasciato i loro uffici per andare in strada e protestare contro le politiche sessiste, in particolare contro le modalità con cui vengono gestite le denunce di abusi all'interno della ...

#GoogleWalkout : dipendenti da tutto il mondo in protesta Contro le violenze sessuali : Quest’oggi, in molti degli uffici Google sparsi per il mondo, si è svolta una manifestazione, partita internamente alla compagnia, per protestare contro le violenze sessuali. Più di 1500 impiegati, donne e uomini, hanno pianificato di leggi di più...

I dipendenti di Google protestano Contro le molestie : Dopo i casi di abusi denunciati dal "New York Times" e il modo in cui l'azienda li ha gestiti The post I dipendenti di Google protestano contro le molestie appeared first on Il Post.

Dipendenti di Google nel mondo protestano Contro le molestie sessuali 'coperte' dall'azienda : Proteste di donne e non solo a Londra, Tokyo, Singapore, Berlino, Zurigo e in altre città dopo un servizio del Nyt che accusa la multinazionale

Dipendenti di Google nel mondo protestano Contro le molestie sessuali "coperte" dall'azienda : I Dipendenti di Google, non solo le donne, in varie città del mondo sono scesi in piazza per protestare contro i casi di molestia sessuale all'interno dell'azienda, denunciati in un recente servizio del New York Times, e che sarebbero stati, secondo l'accusa, in vario modo 'coperti' dalla multinazionale del web.Alla 'marcia delle donne' hanno preso parte centinaia di Dipendenti a Londra, Tokyo, Singapore, Berlino e Zurigo, fra gli altri ...