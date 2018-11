Compleanno da single di Afef | non c' è il marito Tronchetti Provera Addio tra loro?

Belen festeggia il Compleanno da single : In occasione del suo compleanno Belen sui social scrive:“Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio”, scrive aggiungendo l’hashtag “salutandoi33”. Belen Rodriguez spegne 34 candeline da sola. Nessun fidanzato al suo fianco per questo compleanno . Come aveva annunciato il settimanale “Chi”, la Rodriguez ha mollato Andrea Iannone. I due sui social continuano a seguirsi, ma nessun augurio e nessun like. E la frase sibillina a corredo di ...