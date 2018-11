Como | baby gang danneggia 60 auto in una notte | Ci annoiavamo

ilgiornale

(Di martedì 6 novembre 2018) "Non sapevamo cosa fare". Così si sono giustificati i cinque ragazzini che hannoto numerosi mezzi in una solain Valle Intelvi (). Sassi contro i finestrini, martellate alle carrozzerie e gomme tagliate: sono oltre 60 i veicoli presi di mira, tramobili,bus e un trattore.Gliri del raid hanno dai 15 ai 18 anni e sono stati tutti rintracciati e denunciati a piede libero. Il più grande del gruppo ha preso di nascosto la macchina dei genitori e si è messo alla guida senza patente. "Non sapevamo cosa fare", hanno detto ai militari dell"Arma una volta scoperti.I fattiCome riporta il Corriere, i carabinieri di Centro Valle Intelvi hanno accertato che nellatra il 3 e il 4 settembre scorso i ragazzini avevano fatto una sorta di prova generale, prendendo a sassate tre. Poi hanno deciso di fare le cose in grande: il giorno successivo hannoto ...