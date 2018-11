Commissione Ue propone dazi su riso da Cambogia e Myanmar

Bindocci - M5S - propone al nuovo commissario della Lega una Commissione sui fondi delle scuole : E vedendo cosa è successo in questi anni con le famose " scuole belle" ed a Lucca con la situazione del Paladini e Civitali , senza scordarsi il Leone XII, il dovere della politica locale di fare da ...

Foa presidente Rai - Commissione di Vigilanza lo ripropone/ Ultime notizie - vertice Salvini-Berlusconi-Meloni : Commissione di Vigilanza Rai, caos per far rivotare Marcello Foa come candidato presidente. Ultime notizie, accordo Forza Italia-Lega, ira Pd con “4 ricorsi pronti”. Venerdì audizione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:26:00 GMT)