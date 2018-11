Come mettere un’immagine sulla tastiera Android

Il viaggio Come avventura - tre libri da mettere in valigia : “Non andai a Lisbona per documentarmi sull’ambientazione di una storia che avessi già in testa ma per trovarne una, per riempire gli spazi rimasti in bianco, i punti cruciali della trama (…) la storia non aveva ancora una forma propria, ma già iniziava a rendersi indipendente dalla realtà perché aveva trovato una sua ambientazione e una sua atmosfera”. come ombra che declina di Antonio Muñoz Molina (traduzione di Carlo Alberto Montalto; ...

Come mettere la password ad un file Excel : Sappiamo Come è importante proteggere i file personali presenti sul proprio computer, smartphone o tablet da altre persone che magari riescono ad accedere senza problemi al vostro device. In questa guida vi parleremo nel dettaglio leggi di più...

Come trasmettere da PC a TV : A volte può capitare di dover riprodurre un contenuto multimediale dal computer al televisore e non si sa Come procedere. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi spieghiamo proprio Come leggi di più...

Come smettere di seguire tutti su Instagram : Instagram si è affermato Come il social network più utilizzato e apprezzato dagli utenti. Questo successo ha portato la maggior parte dell’utenza a desiderare di accrescere la propria fama. Il desiderio di aumentare like e leggi di più...

iPhone XS Come mettere o sostituire la scheda SIM : come non rovinare il nuovo iPhone Xs o iPhone XS Max quando si mette o si toglie la scheda SIM. Piccola guida per non danneggiare iPhone XS.

Come mettere in sicurezza il tuo account Google : (Immagine: Google.com) Google celebra il mese della sicurezza informatica proponendo agli utenti di utilizzare gli strumenti che mette a disposizione per blindare il più possibile i rispettivi account. Per farlo è sufficiente collegarsi a Google e cliccare sul link in basso a destra, Come evidenziato in rosso nell’immagine sopra. La sicurezza è fondamentale Prima di addentrarci nei parametri e nelle personalizzazioni, è bene sottolineare ...

FUMO - Come SMETTERE? LO DICONO SANGUE E SALIVA/ Laura Carrozzi : "Dati dello studio ancora da approfondire" : Il problema della dipendenza dalla nicotina che non fa smettere di fumare affrontato con un nuovo sistema, il test del metabolismo sulla SALIVA o nel SANGUE(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:25:00 GMT)

Fumo - Come smettere? Lo dice il metabolismo/ Test su saliva o sangue per scoprire la strategia più adatta : Il problema della dipendenza dalla nicotina che non fa smettere di fumare affrontato con un nuovo sistema, il Test del metabolismo sulla saliva o nel sangue(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:44:00 GMT)

Cristina Parodi/ “Non mi faccio mettere un armamentario di luci Come Barbara D’Urso e Mara Venier” : Cristina Parodi è tornata la domenica pomeriggio su Rai 1 con il suo nuovo programma La prima volta. La conduttrice parla delle differenze con le altre signore della domenica.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Cristina Parodi : «Non mi faccio mettere un armamentario di luci Come Mara Venier e Barbara D’Urso. Non posso apparire Come la Madonna» : Cristina Parodi Cristina Parodi non è Mara Venier e nemmeno Barbara D’Urso. Il suo stile più algido e i suoi trascorsi da giornalista la differenziano notevolmente dalla nuova collega di palinsesto e dalla sua competitor. Ma c’è anche un’altra cosa che allontana la conduttrice de La Prima Volta dalle due signore della domenica. No, non ci riferiamo agli ascolti bensì alle luci. Incalzata dall’intervistatrice, a Vero TV ...

Spesometro - si avvicina la scadenza del 1 ottobre : ecco Come trasmettere le fatture : Si avvicina la scadenza per lo Spesometro: entro il primo ottobre è obbligatorio trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre del 2018 o, per chi ha scelto le scadenze semestrali, per i primi sei mesi del 2018. ecco quali sono i dati da trasmettere e le sanzioni in caso di invio in ritardo della documentazione.Continua a leggere

Bollette luce e gas - Come difendersi dai maxi conguagli che rischiano di mettere a tappeto le famiglie : Non bastavano gli aumenti dei prezzi di gas (+6,5%) e luce (8,2%) svelati a luglio dall’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e operativi dal prossimo ottobre. Sulle famiglie italiane, ormai sempre più povere, pende anche la spada di Damocle dei maxi-conguagli. Bollette inattese che arrivano per migliaia di euro con una scadenza di pagamento inferiore alla settimana. “E’ una questione che monitoriamo da vicino – ...

Huawei P20 Pro Come mettere Gmail sul telefono : Gmail su Huawei P20 Pro scaricare, installare e usare la posta elettronica Gmail sullo smartphone Android Huawei e gestire le mail in modo semplice e veloce.

Mamma accusata di aver ucciso le figlie : aveva cercato online “Come commettere il delitto perfetto” : Stephany Lafountain, 23 anni, è accusata di aver ucciso entrambe le sue figlie di pochi mesi a distanza di due anni l’una dall’altra. La prima bimba è morta nel settembre 2015, la seconda nel novembre 2017: durante le indagini la polizia ha scoperto che un’ora prima del secondo delitto la donna aveva cercato su google “i migliori modi per soffocare”.Continua a leggere