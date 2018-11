Come addobbare l’albero di Natale spendendo poco

dilei

: Raga ho già voglia di fare albero di natale, addobbare la casa con tutte le cosine natalizie, voglio che arrivi pre… - mjobsessionhaz : Raga ho già voglia di fare albero di natale, addobbare la casa con tutte le cosine natalizie, voglio che arrivi pre… - airali00 : RT @qualcosaperte: Adesso passo la vita su Pinterest per cercare ispirazioni su come addobbare casa per Natale ?????????? - MaraMencarelli : Come addobbare un albero di Natale con la pasta -

(Di martedì 6 novembre 2018) Tra non molto sarà tempo di pensare alle decorazione dell’Albero di. Decorarlo è un rito, un bel momento da trascorrere con i propri cari all’insegna della convivialità e della famiglia. Ma ogni cosa bella ha il lato opposto della medaglia: i soldi per acquistare nuove palline, fili, luci e punzoni non sempre li abbiamo. Ma perché farne a meno? Non rinunciare a questa bellissima tradizione: eccol’albero di! Decorazioni low cost con… tutto! Ci sono tantissime cose che si possono usare per realizzare le decorazioni per l’albero dio, in molti casi, nulla. I bicchieri di plastica o carta possono trasformarsi facilmente in campanelle, i tappi di sughero diventano angioletti, i tappi delle bottiglie possono essere uniti creando pupazzi di neve, le scatoline più piccole si trasformano in ...