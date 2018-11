Clamoroso a Belgrado | Stella Rossa-Liverpool 2-0

ilnapolista

(Di martedì 6 novembre 2018) Doppietta di Pavkov Risultato incredibile al Marakana di: labatte ilper 2-0 e riapre clamorosamente i giochi per la qualificazione nel gruppo del Napoli. La squadra di Klopp gioca una partita pessima, va sotto di due reti nella prima frazione di gioco e poi non riesce a rimettere in piedi il risultato. I serbi trovano la prima rete con Pavkov al 22esimo, poi è lo stesso centravanti serbo a raddoppiare sei minuti dopo, su assist di Marko Marin. Un risultato forse eccessivo per la mole di gioco prodotta dai padroni di casa, che però legittimano il successo nel secondo tempo con una perfetta partita difensiva. Nonostante il predominio territoriale, ilè praticamente inoffensivo nei secondi 45 minuti. Le occasioni più clamorose sono frutto di un cross deviato sulla parte alta della traversa e di un tiro ad angolo strettissimo di Salah, contenuto ...