Ciclismo | Geraint Thomas | ‘Sono di nuovo un ciclista | ne ho abbastanza di tutto il

Ciclismo - Geraint Thomas svela i favoritismi della Sky per Froome al Tour : 'Ero frustrato' : La convivenza tra Geraint Thomas e Chris Froome allo scorso Tour de France [VIDEO]non è stata così tranquilla come è sembrato dall’esterno. Il Team Sky si è trovato a dover gestire una situazione difficile, con il capitano designato rimasto in ritardo in classifica generale rispetto al suo scudiero Thomas. I due non sono arrivati ad una rottura plateale come quella gia' vissuta dalla squadra britannica al Tour 2012, quello poi vinto da Wiggins ...

Ciclismo – Rubato il trofeo del Tour de France di Geraint Thomas : le parole del britannico dopo il furto : Le parole di Geraint Thomas dopo il furto del trofeo del Tour de France 2018 Un clamoroso annuncio,questa mattina, sul sito del Team Sky: la squadra britannica ha comunicato che è stato Rubato il trofeo del Tour de France 2018, vinto da Geraint Thomas. Un terribile furto per il corridore britannico, che ha così commentato l’accaduto: “è incredibilmente sfortunato che ciò sia accaduto. Inutile dire che il trofeo ha un valore ...

Ciclismo - Geraint Thomas rinnova con il Team Sky. Il vincitore del Tour de France firma un triennale : Geraint Thomas ha rinnovato il contratto con il Team Sky per ben tre anni. Il vincitore dell’ultimo Tour de France proseguirà dunque la propria carriera con la corazzata britannica grazie alla quale è riuscito a esplodere nel corso delle ultime stagioni. Il gallese, attualmente impegnato al Giro di Gran Bretagna dopo il trionfo alla Grande Boucle, era uno dei pezzi di mercato più pregiati visto il rapporto in scadenza con la formazione ...

