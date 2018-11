Cibo e bambini | occhio alle porzioni

vanityfair

: Il tasso di mortalità infantile in #Somalia è uno dei più alti al mondo e circa 400 mila bambini soffrono di… - SaveChildrenIT : Il tasso di mortalità infantile in #Somalia è uno dei più alti al mondo e circa 400 mila bambini soffrono di… - giulia1250 : @matteosalvinimi Matteo... Nn ci siamo Nn ci siamo Condono x gli abusivi ischitani.. Autorizzaz.x Lo sversamento… - Peritas65 : @Alessan31447984 @campsoscar @KelleddaMurgia @openarms_fund @RescueMed @scandura @EPalazzotto @RadioRadicale… -

(Di martedì 6 novembre 2018) «Finisci subito quello che hai nel piatto!», o ancora «Non si avanza il!». Alzi la mano chi da bambino oppure adesso che è genitore non ha mai subìto o utilizzato queste velate minacce per finire ila tavola. Già, perché il momento dei pasti non è sempre rosa e fiori: spesso ifanno i capricci perché il pasto non piace o perché proprio non amano le verdure. Ma vi siete mai domandati se uno dei possibili motivi dell’avanzo sono le dosi troppo eccessive? Spesso le mamme, nella credenza che più si mangia, più si cresce sani e forti, rimpinzano i propri figli con piatti pantagruelici, ricchi di carboidrati, poche proteine (soprattutto pesce) e pochissime verdure. Ma esagerare è sbagliato. LEGGI ANCHECosa fare se il bambino non vuole mangiare Lo conferma un sondaggio Nestlé, svolto su un campione di quasi 300 soggetti adulti: ben il 31% è convinto che un bambino debba ...