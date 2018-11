Chi sono i migranti che Trump strumentalizza per le elezioni di Midterm

Mit - un’italiana fra innovatori under 35 : “Ero a Stanford e sono tornata in Italia. Diamo risalto anche a Chi rimane” : “Ricevere questo premio è il sogno di ogni ricercatore: sono emozionatissima ed essere la prima italiana a riceverlo mi fa sentire ancora più fiera. E questo riconoscimento dimostra che in Italia si può fare buona ricerca ed è una occasione per dare un po’ di risalto alle persone che tornano e non parlare solo di cervelli in fuga“. E questo è l’aspetto che mi “rende più felice”. Parla così all’Ansa Francesca ...

Migranti - diario dalla Mediterranea – Ho giurato da medico di aiutare Chi soffre. Per questo sono qui : Ho sistemato l’ambulatorio medico con Stefano, infermiere di Bologna, tuttofare. Ha fissato alle pareti del container i mobili per non farli cadere durante le oscillazioni. Equipaggiamento e farmaci secondo le cause di malattia che la letteratura scientifica dei soccorsi in mare indica come preponderanti nelle persone che cercano rifugio: una popolazione sana, a cui la precarietà del viaggio può aver determinato ipotermia, ustioni da benzina e ...

Tumore al seno : “allodole” o “civette”? Alcune donne sono meno a risChio : Uno studio presentato durante la conferenza sul cancro che si chiude oggi a Glasgow ha rilevato che le donne che si svegliano presto al mattino (le “allodole“) e non fanno le ore piccole, sono più protette dal cancro al seno e incorrono in un rischio di ammalarsi di questo Tumore del 40% inferiore rispetto alle donne che si svegliano e vanno a letto tardi (le “civette“). La ricerca dell’università di Bristol si è ...

Idris Elba è l'uomo più sexy del mondo. Chi sono i predecessori? : TUTTI GLI UOMINI PIÙ sexy DEL MONDO Idris Elba è il trentatreesimo uomo a essere incoronato da People. Ecco tutti gli altri, in ordine cronologico: un elenco che vanta quattro personalità incoronate ...

Dal colesterolo all’ipertensione - gli alimenti ricChi di antocianine favoriscono una migliore salute del cuore : ecco come e quali sono : Vestirsi di rosso è diventato un modo popolare per supportare la prevenzione delle malattie cardiache, responsabili principali della mortalità femminile. Ora un nuovo studio suggerisce che anche “mangiare rosso” potrebbe essere uno dei modi migliori per mantenere il cuore in salute, scopriamo perché. Lo studio, pubblicato su Critical Reviews in Food Science and Nutrition, è l’analisi sistematica di 19 diversi studi che coinvolgono oltre 602.000 ...

Spread stabile - i veri risChi per l'Italia sono altri : Il mercato ora sa che struttura ha la legge di bilancio , ha visto come hanno reagito le agenzie di rating che valutano la tenuta del debito , ha misurato la frenata dell'economia, Ha anche capito ...

Asia Argento e Fabrizio Corona sono fidanzati : “Ci dipingono come dannati”. Lo scoop e la foto del bacio su Chi : Tenetevi forte: Asia Argento e Fabrizio Corona si sono fidanzati. “Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L’ho messo in conto, ma perde lui”, rivela Asia Argento in una clamorosa un’intervista verità a Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre. Il ...

L’Italia dovrà riscuotere l’Ici non pagati dalla Chiesa - sono circa 4-5 miliardi : L’Italia dovrà riscuotere l’Ici non pagati dalla Chiesa, sono circa 4-5 miliardi La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che lo Stato italiano debba riscuotere l’imposta comunale sugli immobili (Ici) non versata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011, quando grazie a una deroga decisa dal governo Berlusconi fu in vigore un’esenzione tout court per tutti gli immobili di proprietà della Chiesa, poi giudicata irregolare. La decisione ...

Giulia De Lellis e Irama si sono fidanzati - arriva la conferma da Maria De Filippi e le foto da "Chi" : Ieri la conferma da Witty con un'anteprima della settima puntata di 'Tú Sí Que Vales' che non lascia più spazio ai dubbi.

Dl Fisco - tecnici del Parlamento : “Chiarire se sono escluse sanzioni penali per diChiarazioni integrative fraudolente” : I tecnici del Parlamento chiedono chiarimenti sul decreto fiscale. Il testo, collegato alla manovra, escluderebbe infatti il carcere per la dichiarazione fraudolenta tramite fatture false, mentre lo manterrebbe per le meno gravi dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. “L’esigenza di un chiarimento – afferma il Servizio Studi – potrebbe porsi sulla ragionevolezza della disciplina prevista al comma 9 che, se da un ...

Manovra economica 2019 - Boeri : ci sono segnali di masChilismo - : Da Bologna il presidente dell'Inps ha attaccato il mantenimento delle differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne. Intanto Moscovici avverte: "Le sanzioni sono sempre ciò che può ...